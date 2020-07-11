何博文正式接任民進黨新北市主委：拚2022議員席次全壘打

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民主進步黨新北市黨部於今(11)日，在板橋農會舉辦第六屆主任委員暨執評委員交接就職典禮新、舊任主委何博文、余天以及評委召集人陳建智親自出席，中央黨部秘書長林錫耀與多位黨公職人員皆到場觀禮，並由林秘書長擔任就職宣誓之監誓人。首先，林錫耀代表中央黨部給予前任主委余天高度肯定，並感謝黨部同仁的辛勞，不僅立法委員席次繼續保有九席，更打贏總統選舉林錫耀也說，未來新北市的重責大任將由何博文扛下，中央黨部必將給予最大的支持。相信民進黨在團結努力之下，2022選舉一定能夠翻轉新北，拿下市長、議長與副議長寶座。新任主委何博文表示，感謝余天前主委及黨部同仁過去四年的努力，為民進黨在新北市打下良好的基礎，並期許自己能成為跨越派系思維、取得市民認同的行動派主委。更設下「2022新北市議員席次全壘打，拿回新北執政」的目標，再度擦亮「綠色執政、品質保證」的金字招牌！何博文也宣布，新北市黨部將接下蔡英文主席託付的三項任務：第一，積極與地方社會連結，爭取「台派」加入民進黨。第二，重視年輕世代，提高年輕人關心政治、參與政治的意願。第三，強化與網路社群之連結。何博文將與黨部同仁一起全力完成任務，用行動改變新北。最後，新北市黨部響應蔡英文總統號召辣台派入黨的活動，特別邀請10位新入黨的青年黨員作為代表上台，由主委何博文親自頒發黨證。何博文同時鄭重宣布，為了號召各界愛好民進黨、疼惜民進黨的新北市好朋友，從今天起到年底前完成入黨，都將獲贈「2020行動改變新北」悠遊卡。