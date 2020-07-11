與高雄創業青年對話　陳其邁見偉士牌「手癢」騎上路

▲陳其邁戴上瓦斯筒造型的安全帽，騎偉士牌上路，重溫年輕時光。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.11）

民進黨高雄市長參選人陳其邁，今（11）日下午在偉士牌特色餐廳「偉士貓們」舉辦高雄特色創業青年分享會，看到一整排的偉士牌機車，忍不住手癢騎上路，陳其邁也爆料他年輕時騎偉士牌的小心機，侃侃而談聊起年輕時的快樂時光。陳其邁說，看到偉士牌就想到，以前年輕騎車時都要耍帥，女生都是側坐，偉士牌騎起來比較gentleman，把椅子磨得很平、比較滑，然後煞車就會...，讓現場男性都意會笑了出來，陳其邁也笑說：「這個要喀擦一下」。陳其邁表示，他一直很關注青年創業的困難，所以在行政院工作的時候，也曾經推動包括大學生租屋補貼、二十到四十歲單身的租屋補貼，創業的部份也成立了青年創業基金跟青年創業貸款，讓年輕人能更順利的取得資金；就業的部份也成立了小工研院來協助技術、應用方案，青年在創業碰到的升級服務。對於每天都是行程滿檔，陳其邁打趣說：「行程問題要問總幹事趙天麟，他是馬拉松好手，他把我當成跟他一樣。所以他怎麼安排，叫我跑馬拉松我就跑馬拉松，叫我一百公尺衝刺就一百公尺衝刺。我辭官參選回到高雄沒幾天，他就幫我排了一個柴山攻頂計畫；不過對我來說，能夠有機會跟市民朋友握著他們的手，上山下海，對我來講感覺是很踏實的，我也可以第一線的了解民眾。」