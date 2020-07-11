約聘人員可取得職等　人事總處澄清：無公務員身分

人事行政總處表示，聘約人員與政府機關是公法契約關係，並不會取得公務人員身分。但研議讓已工作一定時間且具一定學經資格條件聘約人員，經審查後得以擔任或兼任特定領域，如研究、文教館所、科技，某些有職稱的職務，不會擴及一般行政機關。
人事行政總處指出，「聘約人員人事條例」草案是為將現有約聘僱人員制度的權利義務更完整的法制化，也是立院所關心的課題，目前僅是草案的徵詢階段，歡迎各界提供寶貴意見。
行政院發言人丁怡銘對此也表示，目前草案仍在徵詢各部會意見，還沒有送到院內討論。
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人事行政總處表示，聘約人員與政府機關是公法契約關係，並不會取得公務人員身分。但研議讓已工作一定時間且具一定學經資格條件聘約人員，經審查後得以擔任或兼任特定領域，如研究、文教館所、科技，某些有職稱的職務，不會擴及一般行政機關。
人事行政總處指出，「聘約人員人事條例」草案是為將現有約聘僱人員制度的權利義務更完整的法制化，也是立院所關心的課題，目前僅是草案的徵詢階段，歡迎各界提供寶貴意見。
行政院發言人丁怡銘對此也表示，目前草案仍在徵詢各部會意見，還沒有送到院內討論。
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