綠喊「票投陳其邁教訓柯文哲」　柯文哲：投陳是懲罰自己

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，趁著週末假日，積極南下為黨籍高雄市長補選候選人吳益政輔選。而柯文哲近日頻頻針對民進黨候選人陳其邁，以及前高雄市長陳菊進行攻擊，也讓綠營支持者相當不滿，更喊出「票投陳其邁、教訓柯文哲」。對此柯文哲今（12）日上午受訪時，反酸口號應該改「票投陳其邁，就是懲罰自己」。從週六起，柯文哲率領台北市政府局處團隊，南下到雲林進行市政交流。而下午柯文哲也暫時卸下市長身份，以台灣民眾黨主席的身份，參與黨籍徵召的高雄市長候選人吳益政的競選總部成立大會。不過不只這個週末，近一個月來柯文哲幾乎都利用週末假日的時間，南下到高雄為吳益政進行輔選。輔選過程中，柯文哲在接受媒體訪問時，經常批評陳菊及陳其邁，以達到吸引關注及聲量的效果，此舉似乎也讓綠營支持者相當不高興，甚至基層已經在醞釀「票投陳其邁、教訓柯文哲」的氣氛。不過柯文哲今天上午被問及相關議題時，則反酸綠營支持者口號應該改「票投陳其邁，就是懲罰自己」。柯文哲強調，民主政治還是總互相監督，其實陳其邁他也認識，「倒不是說這個人有什麼問題，而是他代表那個體制、體系，這才是問題嘛！」柯文哲強調，不是針對陳其邁，而是針對執政當局。不過現場記者也追問，是否會繼續採取「打陳菊、陳其邁的手法」，拉抬吳益政的選情？對此柯文哲則表示，還是會持續正面表述，「我相信在三個候選人中，吳益政還是最好的。」柯文哲說，「但是這樣，政治還是錯綜復雜的結果，這也不是一天可以解構的。」