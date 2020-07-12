力抗國家隊　李眉蓁：我們是「高雄市民說的對」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（12）日上午走訪三民區松江市場、玉皇宮與幸福川等地，並由國民黨主席江啟臣、競總副主委暨高雄市議長參選人曾麗燕、競總副總幹事暨立法委員吳怡玎、立法委員陳以信、洪孟楷與多名議員齊力參與，展現團結。李眉蓁在受訪時指出，相較於對手擁有國家隊全力支援，國民黨上下團結一條心，不會將市民分藍綠，我們的隊是「高雄市民說的對」，全心全力為市民服務，會將高雄市的大小事都當成她的事，並有國民黨主席江啟臣、吳怡玎、陳以信、洪孟楷立委（立院新戰將）一同組隊，「攜手同行，組隊打怪」挑戰傳言中高雄「最綠」的三民區。今（12）日陳其邁競選總部上午啟用、吳益政競選總部下午成立，李眉蓁競選總部將落腳何處？李眉蓁表示，競選總部確定在國民黨高雄市黨部，因為之前的STYLE跟年輕人比較不一樣，這次想要改變一下，總部應該在七月中會找個時間，以最簡便的方式上手；國民黨主席江啟臣也表示，民進黨刻意把補選時間壓縮到不兩個月的時間，我們一切幾乎是從簡、從速，所以黨部直接當成競選總部最簡單快速。針對媒體詢問江啟臣多次南下輔選李眉蓁，一直打主席牌是否代表選情緊繃？李眉蓁強調，現在國民黨上下團結一條心，對手是用國家隊全力打這場選舉，我們的隊是「高雄市民說的對」，上下團結一條心。江啟臣指出，之後也會有其他黨內前輩、前主席，黨內先進同志及從政同志來，接下來包括前主席朱立倫、前總統馬英九及其他十四位縣市長，只要他們時間允許，行程安排得當，都非常樂意前來幫眉蓁輔選。至於現在外傳國民黨陷入黨主席角力戰？江啟臣則笑說真的都想太多，並表示昨（11）日才跟朱前主席在一起，大家在談的還是，第一、國民黨如何得到更多年輕人支持？看的是未來與黨的改革；第二、就是高雄補選，所以朱前主席也當場承諾說趕快找時間，他要下來幫眉蓁，所以這部分都還在安排中。