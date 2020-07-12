群募計劃上線三天破百萬　霸王總部：是重要里程碑

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「罷王總部」在嘖嘖群募平台上架的「倒宇天光 全民響應」群眾募資計劃，從7月9日上線到今（12）日僅三天時間，募款總數已經突破百萬罷王總部表示，達成百萬代表罷王行動是能獲民眾支持的，群募計劃將進行到8月底，會繼續努力朝450萬元募款目標邁進。「罷免王浩宇」社團發起「倒宇天光 全民響應」群眾募資計劃，9日於嘖嘖群募平台上架後76小時，已經募資超過百萬元罷免王浩宇運動發言人邱仁德表示，感謝758位有行動力的民眾在這前76小時贊助支持罷王行動，「恭喜你們在歷史上搶得了先機。」邱仁德說，首個百萬達成是重要的里程碑，代表罷王行動是能獲得民眾認可和支持的，喊話支持罷王行動的民眾「還沒上車的人快上車」，離目標有很大一段距離，必須要有更多的資源才能夠順利完成後續計畫，「倒宇天光 全民響應」群募計劃於嘖嘖群募平台上架，總目標為集資新台幣450萬，計劃截止日為8月31日。罷王總部認為，還有非常多的民眾不知道這個罷王群募計劃，希望不管有沒有贊助的罷友，一定要幫忙分享宣傳出去，讓全台各地的民眾一起響應，這場「不分顏色、只問是非」的偉大戰役，「不管你是不是中壢人，都應該一同響應」，呼籲罷王支持者一起揪團用新台幣來下架王浩宇。