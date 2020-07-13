漢光36號實彈演習登場　三軍精銳盡出亮點看這裡

借鏡美軍及各國相關作為，

「一個營就能出去戰鬥」目標，

聯兵營也納入軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車；若成效符合預期，對美採購M1A2T戰車返台後，也將納入聯兵營。今年度漢光36號演習，聯兵營將首度實施聯合反登陸作戰操演，以展現獨立聯合作戰指管，以及兵、火力整合的戰力組建效能。

國軍年度重大演訓漢光36號演習今(13)日起在全台多處同時登場，今年度漢光演習可說是一波三折，包括原定4至5月間舉辨漢光演習，但因為新冠肺炎疫情延至下半年舉行，3日陸戰隊在高雄桃子園海灘舉行登陸操演時，發生突擊膠舟翻覆，釀成2死1昏迷，民進黨政治新星吳怡農批評漢光演習是演戲而引發軒然大波。除此之外，今年漢光36號演習其實有許多亮點可看。國防部長嚴德發去(2019)年下令執行可恃戰力專案成立聯兵營，將陸軍七個打擊旅包括542旅、564旅、584旅、586旅4個裝甲旅，269旅、234旅、333旅3個機步旅，以及關渡指揮部，重新整編聯合兵種營，成為國軍第一個可獨立戰鬥的陸軍聯合兵種營。為達成聯兵營各營同時增編一個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連；各個聯兵營營部，也增編海軍、空軍、陸航聯絡官，以及無人機圖資分析官。解放軍朱日和基地有酷似我國總統府的建築，2015年解放軍也曾模擬斬首、攻占總統府。為了模擬包括正、副元首在內的重要政府部會首長遭解放軍劫持，及政府重要機關遭敵方攻入，15日將首度由3大特勤隊聯合出動舉行反斬首演練。

3大特勤隊包括有俗稱「夜鷹特勤隊」的憲兵特勤隊、警政署維安特勤隊及海巡署海巡特勤隊。軍方人士指出，演練地點不侷限總統府周遭，而是藉由移地借景方式，在不同地形、不同地方演練。



▲為彌補衝鋒槍9公厘子彈火力不足問題，警政署維安特勤隊員搭配M4A1卡賓槍使用。（圖／翻攝自NPA 署長室臉書） 甲南海灘聯合反登陸操演



16日上午，漢光36號演習將在台中甲南海灘舉行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，也是今年唯一一場公開邀請媒體採訪的演習科目。國防部指出，研判甲南海灘可能為敵遂行大規模聯合登陸的海灘，第五作戰區以三軍聯合作戰型態，並結合全民總力，使此次演習更趨近於實戰場景，充分驗證國軍防衛戰力，共同執行台澎防衛作戰演習。



本次操演將出動M60A3戰車、M109自走砲車、雷霆2000多管火箭、經國號戰機、F-16戰機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機等武器參演。



SUT重型魚雷射擊操演



軍方預計15日在台灣東南海域進行重型魚雷射擊，由劍龍級潛艦試射SUT重型魚雷，靶艦為海軍諾克斯級(又稱濟陽級)巡防艦海陽號。海軍上一次魚雷試射為2007年，這將是睽違13年來再度進行魚雷試射。



海軍在1980年代引進2艘荷蘭劍龍級潛艦，另外在1984年與1987年從印尼購得兩批SUT魚雷，據信首批為德國製，第二批為德國授權印尼生產。過去海軍一直將SUT魚雷列為不曝光的機密武器，直到2003年9月4日漢光19號演習首度實施實彈發射，但是射出的SUT魚雷竟發生導線訊號中斷而脫靶，讓當時在操演海域內的船艦緊急撤離，最後在宜蘭五結鄉利簡澤海灘發現這枚失蹤的魚雷。因此，海軍規劃「劍魚專案」，向美國分批採購MK 48潛射重型魚雷，來逐步淘汰服役超過30年的SUT魚雷。



顧立雄首場漢光體驗



與過往漢光演習一樣，首日將模擬解放軍來襲、實施戰力防護及保存，包括西部基地戰機轉降花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等，後續進行濱海決勝海空射擊、反登陸反空降反特攻，包括台北港反擊在內的淡水河防演練、後備部隊編成等演練課目。





值得注意的是，這也是顧立雄520接任國安會秘書長後，首度以國安會長官身分參加漢光演習。海軍日前實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營2艘小艇翻覆，造成14名陸戰99旅隊員落海，造成2人不幸罹難，1人仍在與死神拔河。海軍陸戰隊宣布今年漢光演習取消陸戰隊突擊膠舟向岸突擊登陸科目，改由陸戰隊員搭乘AAV7兩棲突擊車登陸。



▲陸戰隊AAV7兩棲突擊車。（圖／記者呂炯昌攝）





