軍武／漢光36號演習首日　C-130、P-3C起飛實施戰力保存

▲漢光36號演習首日，參演的C-130H運輸機起飛，前往指定地點實施戰力保存。（圖／青年日報臉書）

國軍年度重大演訓漢光36號演習今(13)日起在全台多處同時登場，

首日模擬解放軍來襲，國軍實施戰力防護及保存，包括西部基地戰機轉降花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等。

後續將進行濱海決勝海空射擊、反登陸反空降反特攻，包括台北港反擊在內的淡水河防演練、後備部隊編成等演練課目。

▲漢光36號演習首日，參演的C-130H運輸機起飛，前往指定地點實施戰力保存。（圖／青年日報臉書）

▲漢光36號演習首日，參演的P-3C反潛機起飛，前往指定地點實施戰力保存。（圖／青年日報臉書）

今日是漢光36號演習首日，空軍屏東基地在空勤機組和地勤人員晨曦中，進行戰力防護「戰備轉場課目」演練，參與的C-130H運輸機及P-3C反潛機陸續起飛，前往指定地點實施戰力保存。軍方人士指出，漢光36號演習