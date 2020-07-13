立院又被拒馬包圍！國民黨團：搞得像在戒嚴

「超前部署」，今(13)日就可見到立法院被重重圍欄、拒馬包圍且大批警力待命，國民黨團立委無奈表示，現在他們在院區行動，駐警都要立即回報，首席副書記長林奕華嘲諷

▲國民黨團總召林為洲認為如果民進黨覺得這次提名理直氣壯、人民支持，那就不會架拒馬。 (圖/記者吳承翰攝)

▲立法院被拒馬重重包圍，周邊的民眾想經過只能繞道。 (圖/記者葉政勳攝)

立法院本周將審查監察院人事同意權，預計周五(17日)表決，由於日前國民黨團已針對此案發動佔領議場、結合黃復興黨部在立院外抗議。民進黨這次「立法院不是民意機關嗎，怎麼搞得好像在戒嚴？」立法院今日針對監察院人事同意權案開公聽會，接下來幾日院長被提名人陳菊、監委被提名人們會陸續赴立法院備詢，以及進行最後的表決，幾個月來的監院人事案將進入深水區，而國民黨團則一直在準備新一波的抗爭。對於民進黨在立院外再度圍上拒馬、圍欄，國民黨團直接帶著媒體巡視，總召林為洲直批「如果這個提名理直氣壯，不用擺上拒馬，人民也會支持。」而歷來立法院針對抗爭，加強警力維安不是第一次，但這次首見連高樓層都設置崗哨，林為洲直嘆「二樓陽台部署警察真的是破紀錄，是要防空降，還是擺設狙擊手？」林奕華則表示，現在國民黨立委在院區行動，走到哪警察都要回報，她還上前調侃「不用回報啦！」基層員警也很無奈，林奕華說「動用大批警力，最後用舉手部隊通過爭議很大的案子，光榮、榮譽何在？」立委陳玉珍則對立法院長游錫堃喊話，不應讓國會變成橡皮圖章，貶低立法院高度，「我們立法院不是警政署轄下機關，國會應該自律自治，我們是全國最高民意機關，不要作賤自己。」而針對國民黨團在記者會中，曾指出陳菊仍有氣爆案、高雄外勞案、慶富案、私菸案在身，陳菊辦公室也發聲明稿回應，表示氣爆案的作為、善款使用，歷經多次司法、行政檢視，並無違失，善款的運用每年都向行政院申報，當中也包含馬英九執政時期。聲明稿表示，在韓國瑜擔任市長期間、馬英九提名監委的調查，都找不出違法的證據，且馬系監委提出的糾正案，皆有不同的監委表達不同意見，足見陳菊領導的高雄市府處理得宜。