民調大贏陳時中、鐵定連任？侯友宜：不為黨派只為市民

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根據最新民調顯示，下屆新北市長人選，現任市長侯友宜以82.4%的超高支持度，大勝衛福部長陳時中和立委蘇巧慧侯友宜受訪時對此回應，他應該更加緊努力把市民期待部分做好，重要的是對自己負責，認為民調高低都是鼓勵與鞭策。《美麗島電子報》民調指出，在信任度部分，有74.1%民眾信任侯友宜，比11個月前增加13.3%；在施政表現部分，有高達89.4%民眾表示滿意侯友宜的表現，對比11個月前，增加18.9%此外，即使是泛綠民眾也有87.3%表示滿意。下屆市長選舉若由侯友宜對決陳時中，民調結果顯示，侯友宜獲得59%的支持，陳時中是22.2%，雙方差距36.8個百分點。若以政治立場交叉分析，在泛綠選民當中，有35.8%支持侯友宜，45.6%支持陳時中。侯友宜表示，新北市要做的事情非常多，不僅很辛苦且難度高，他應該更加緊努力把市民期待部分做好，重要的是對自己負責，認為民調高低都是鼓勵與鞭策，把事情做好才是市長應盡的職責。媒體追問侯友宜超8成信任度橫掃藍綠，侯友宜表示，市長做事為402萬市民負責，不為任何黨派，任何批評都要虛心接受，有批評才會更加進步，強調「讓市民感受新北持續進步，這是我最大的責任。」