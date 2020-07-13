台人狂轟三倍券發太少！議員抖出「殘酷真相」：寧願不要

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府因應推出「振興三倍券」，盼帶起另一波消費風潮，不過卻有不少民眾認為「發這麼少乾脆別發」、「還要自己拿一千出來換兩千，麻煩死了」。對此，桃園市議員王浩宇今（ 13 ）日就表示「還在抱怨錢發太少？我寧願台灣平安」。
王浩宇指出，就在昨天，全球新冠肺炎的確診病例數突破 1267 萬，過去 24 小時暴增 22 萬病例，截至目前為止，這場疾病已經奪走了 56.4 萬的生命，但疫情絲毫沒有減緩的趨勢，還在全球持續蔓延。
「美國單日確診 6.6 萬人創下新高紀錄，孩子已經好久沒有上學，服務業停擺、幾千萬人失業在家，失業補助請領人數屢創新高，很多城市到現在還在封城，居民一個禮拜只能出門一次採購，毫無生活品質。」
王浩宇提到，在很多國家，屍體多到墓地已經塞不下，只好一直挖新的，沒有喪禮就這樣埋起來，未來再找機會處理，台灣人排口罩的同時，他們正在排的是病床跟遺體火化，這些國家舉債發錢，是因為許多國民已經三個月沒上班，連吃飯錢都沒有，有些人甚至欠了一堆醫療費用，只得硬著頭皮跟未來借錢，讓國民溫飽。
「那台灣呢？」王浩宇說，很快，我們就有機會連續 100 天沒有本土案例，醫院裡面只剩下最後的幾個境外移入個案，台灣孩子正常上學，大家正常上班，可以出門踏青吃飯、全球缺口罩時台灣已經解禁，很多人還在抱怨三倍券發太少、太難用，與其抱怨發太少，我寧願不要這些，寧願台灣平安，寧願我關心的人、愛的人好好的，你呢？（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。