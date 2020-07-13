政府約聘三年轉正？藍委：蔡英文為了扶正網軍

「聘約人員人事條例」，讓約聘人員可在所屬單位服務三年後，扶正成為有職稱的

行政院人事行政總處擬提出「準公務員」，引發社會極大反彈，質疑將來關說、走後門將取代正統的國考。國民黨團今(13)日開記者會，指出民進黨會定三年，就是為了在這一屆總統任期結束前讓他們安插的網軍、黨工扶正，未來就算換黨，國家也沒辦法趕走他們。國民黨團書記長蔣萬安痛批「一旦草案通過，將排擠公務員名額，淪為政治酬庸。」對於人事行政總處提出的為了積極延攬相關領域人才，才提出此案，蔣萬安說「如果非得進用這些專業技術人員，反而該避免淪為執政者任用親信、政治酬庸，應該要有公開透明遴選資格要件，以及定期考核淘汰制度、但這份草案完全沒看到。」立委賴士葆指出，此舉不只文官體制被裂解，民進黨只要掌握官位，就能掌握政府標案，如日前媒體揭露投石、幫推兩間公關公司，4年來拿下政府近一億的標案，「選不贏就用搶的，農田水利會是例子，現在官位也要搶，將近一萬個嫌不夠要繼續搶，民進黨清楚告訴台灣人，要官位找民進黨；要政府標案，找民進黨。」立委林奕華指出，如果政府機關覺得人力不足，應該報預算、加開員額經立法院審核，而不是直接開後門，林奕華分析，民進黨會把轉正時間訂在三年也是計算過，「因為總統一任四年，當我進政府體系，在這邊經過約聘雇三年，第四年我就可成為正式、準公務員，未來政府沒辦法趕我走了，我可以像公務員一樣待遇，這不是幫目前民進黨大量任用黨工、青年軍、1450做相關準備嗎？」立委鄭正鈐表示，中華民國歷經數次政黨輪替，是仰仗健全的文官體系保持政局穩定，現在中選會、監察院都被滲透，若民進黨連公務體系都不放過，未來台灣政局穩定令人擔憂。立委葉毓蘭說，從此消息曝光後，她收到許多外交機關的人反映，指出這樣一來口譯哥就能轉正、成為十四職等的駐美大使，「黑官漂白，台灣只差軍官買官條例，這個也通過，文官體制就可以廢了。」