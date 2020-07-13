高市長藍綠參選人直播拼場　陳其邁吃味：黃小米搶我風采

▲陳其邁書房直播陳小米作陪，吃醋大家都先問「小米在哪裡？」。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

今（13）日上午，陳其邁到和發產業園區參訪，談到昨晚國、民兩黨高雄市長參選人都開直播拼場，陳其邁笑說他是有點吃醋啦！因為小米角色能文能武，是武打明星，也有撒嬌的一面，小米是家裡生活的重心，回家大家都先問「小米在哪裡？」陳其邁認為，台灣現在兩大轉骨的策略，一個是先進半導體製程，另外一個就是高階製造，他在行政院的時候就盤點幾項優勢產業，例如說像台郡科技的PCB印刷電路板產業，另外就是以扣件產業為主的金屬加工業，而且台郡鄭明智董事長大力投資高雄，要來特別表示敬意。陳其邁表示，高雄有很多傳統產業，怎麼樣讓我們傳統產業，一方面因應國際供應鏈重組回到台灣投資，二方面政府要做的不只吸引他們投資，要更加協助他們的競爭力，國際發展趨勢逐漸轉向為異質整合，假如吸引更多國際大廠來高雄投資的話，這裡將會是全球先進半導體的產業聚落。所以台南高雄的科技走廊，當然未來是以橋科為核心，傳統產業希望說能夠順利轉型成為亞洲的高階製造中心。藍白兩黨頻打主席牌，國民黨主席江啟臣多次南下助選李眉蓁，民眾黨柯文哲也多次陪吳益政掃街、騎單車，對此陳其邁指出，現在還是勤跑基層，上山下海，今天跟產業界座談，也了解他們在實際上投資遇到的問題。今天來的這幾家廠商投資高雄數百億，對高雄創造很多就業機會，未來會做企業、產業投資高雄最堅強的後盾，解決他們的問題。對於媒體詢問昨（12）日直播有把陳小米抱出來，李眉蓁同一時間也跟江啟臣和謝龍介直播，有沒有互相拼場的感覺？陳其邁笑說，其實很早就預告要直播，昨天直播算是失敗，因為小米比較搶戲，大家留言都是在問小米，他只是陪小米直播淪為配角，因為這半年時間都在防疫，在行政院比較忙，會慢慢和小米培養感情讓直播更順利。