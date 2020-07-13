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綠委出席監院公聽會大談健保　學者不滿：跟主題無關吧？

記者吳承翰/台北報導-2020-07-13 13:35:52
▲民進黨立委邱泰源在監察院人事同意權的公聽會上大談醫療相關議題，惹得出席的學者不滿。 (圖/翻攝立法院直播)
立法院今(13)日開監察院人事同意權公聽會，朝野四黨團皆有立委以及推薦專家學者列席、發表意見，但在民進黨立委邱泰源發言時，邱以前監委黃煌雄關心醫療開頭，隨後便全程都談醫療、健保相關事務，讓國民黨推薦的學者林騰鷂(音ㄧㄠˋ)相當不滿，要主席蔡其昌處理，但蔡無奈表示「要講什麼是每個委員的權利」，邱泰源還不忘提醒蔡其昌，「剛剛那段時間要幫我停一下。」

上午的監察院公聽會，除了各黨團按照席次比例推薦專家，也讓立委自由出席、發言。各委員也針對監察院的職權、未來發表論述。

國民黨立委李貴敏提出若社會有共識本屆是末代監察院，那院長、委員「是不是應該做志工、不要拿薪水，是一個很好服務台灣的機會。」

民眾黨立委張其祿則主張廢考監，也是民眾黨團的立場，並將調查權回歸國會，但審計權的部分可作為獨立機關，持續行使審計權。

時代力量立委邱顯則抱怨寄給被提名人的問卷至今仍未收到回覆，他指出在野黨發問卷給提名人有先例，2014年，當時在野的民進黨團就曾寄問卷給監委被提名人，約有五成的人回覆；2018年時代力量黨團也有寄問卷，全部都有回覆，但到了2020年，卻無人回應問卷。

民進黨立委鍾佳濱臨認為監院面臨「先天不良、後天失調」的狀況，未來廢除監院後，可將監察院原本國家人權委員會與促轉會合併，審計權則設為獨立機關，至於各級公務人員彈劾權、糾舉權，則可思考兩方向：歸屬行政的內部監察，或者具民意代表的外部監督。

到了委員發言的尾聲，輪到邱泰源發言時，他以「過去黃煌雄前監委，全國走透透去了解醫療問題，提出很多寶貴建議，我個人覺得在監察院所有委員未來都當成重要的承先啟後。」隨後便開始大談台灣醫療、這次新冠肺炎的防疫工作，甚至還舉了一則乳癌病患的小故事，引起受邀學者林騰鷂的不滿，直接發言打斷他「這跟監察院都沒關係吧！」讓公聽會主席蔡其昌只能緩頰「這是委員權力，要尊重人家。」

隨後林、蔡便你一句我一句爭辯起來，「這是大眾權力，今天是針對監察委員」、「(發言內容)是委員權力」、「我請他自重，都在講跟監察委員無關的事，主席應該表示態度」、「這是委員權力，我再次跟林教授說明，邱委員請繼續。」

而得以繼續發言的邱泰源，邱還不忘強調「黃煌雄花這麼大功夫處理，每個人都會生病，監察院也要對於醫療專業價值、人文關懷，更能把監察權做得更實務。」隨後便要求未來監委應該關心健保、社區醫院等議題。

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