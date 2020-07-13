綠委出席監院公聽會大談健保　學者不滿：跟主題無關吧？

林騰鷂(音ㄧㄠˋ)相當不滿，要主席蔡其昌處理，但蔡無奈表示

立法院今(13)日開監察院人事同意權公聽會，朝野四黨團皆有立委以及推薦專家學者列席、發表意見，但在民進黨立委邱泰源發言時，邱以前監委黃煌雄關心醫療開頭，隨後便全程都談醫療、健保相關事務，讓國民黨推薦的學者「要講什麼是每個委員的權利」，邱泰源還不忘提醒蔡其昌，「剛剛那段時間要幫我停一下。」上午的監察院公聽會，除了各黨團按照席次比例推薦專家，也讓立委自由出席、發言。各委員也針對監察院的職權、未來發表論述。國民黨立委李貴敏提出若社會有共識本屆是末代監察院，那院長、委員「是不是應該做志工、不要拿薪水，是一個很好服務台灣的機會。」民眾黨立委張其祿則主張廢考監，也是民眾黨團的立場，並將調查權回歸國會，但審計權的部分可作為獨立機關，持續行使審計權。時代力量立委邱顯則抱怨寄給被提名人的問卷至今仍未收到回覆，他指出在野黨發問卷給提名人有先例，2014年，當時在野的民進黨團就曾寄問卷給監委被提名人，約有五成的人回覆；2018年時代力量黨團也有寄問卷，全部都有回覆，但到了2020年，卻無人回應問卷。民進黨立委鍾佳濱臨認為監院面臨「先天不良、後天失調」的狀況，未來廢除監院後，可將監察院原本國家人權委員會與促轉會合併，審計權則設為獨立機關，至於各級公務人員彈劾權、糾舉權，則可思考兩方向：歸屬行政的內部監察，或者具民意代表的外部監督。到了委員發言的尾聲，輪到邱泰源發言時，他以「過去黃煌雄前監委，全國走透透去了解醫療問題，提出很多寶貴建議，我個人覺得在監察院所有委員未來都當成重要的承先啟後。」隨後便開始大談台灣醫療、這次新冠肺炎的防疫工作，甚至還舉了一則乳癌病患的小故事，引起受邀學者林騰鷂的不滿，直接發言打斷他「這跟監察院都沒關係吧！」讓公聽會主席蔡其昌只能緩頰「這是委員權力，要尊重人家。」隨後林、蔡便你一句我一句爭辯起來，「這是大眾權力，今天是針對監察委員」、「(發言內容)是委員權力」、「我請他自重，都在講跟監察委員無關的事，主席應該表示態度」、「這是委員權力，我再次跟林教授說明，邱委員請繼續。」而得以繼續發言的邱泰源，邱還不忘強調「黃煌雄花這麼大功夫處理，每個人都會生病，監察院也要對於醫療專業價值、人文關懷，更能把監察權做得更實務。」隨後便要求未來監委應該關心健保、社區醫院等議題。