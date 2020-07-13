南延議題　吳益政提出「高鐵延伸小港」的政見

針對「高鐵南延」議題，民眾黨徵召的高雄市長候選人吳益政今（13）日召開記者會，指出「高鐵延伸屏東六塊厝」方案的疑慮，並提出「高鐵延伸小港」的政見，在小港機場未來擴建的前提下，「高鐵延伸小港」將可以解決中山四路的交通需求，進而以小港機場旅客量帶起高鐵運量。吳益政認為，交通部要再花384億元，在小港機場蓋新航廈，預計20年後會有2,000萬人進出新航廈，較現在每天多3.5萬人，已經塞車的中山四路將會受到更大衝擊，市長候選人應該對此提出解方，而高鐵經小港，再延伸到屏東，就是能有效緩解交通壅塞的辦法。吳益政表示，根據「六塊厝方案」，從高鐵左營站到屏東車站需時23分鐘，包括左營站到六塊厝15分鐘（含停留高鐵左營站時間）加上六塊厝到屏東車站8分鐘，搭乘台鐵新左營站直達屏東車站也是23分鐘，花了554億，結果卻沒有實質減少左營到屏東的交通時間，其中的不合理之處，應該請交通專家出面說明、高雄市長也絕不能沒意見。吳益政進一步指出，在疫情發生之前，小港機場每天運量達15,00人次，對高鐵運量和財務評估一定有正面幫助，為兼顧城鄉達到均衡發展，不應排除小港方案的最佳黃金路線，一方面實現交通平權，另一方面透過小港機場高鐵站在南星計畫區附近，產業開發用地將擁有海港、陸港、空港立體化聯合運輸，比照「板橋－台北－南港」的模式，創造「左營－高雄－小港」三角樞紐，讓小港成為名符其實的國際機場、讓高雄重回亞洲地圖。