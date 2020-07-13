新冠疫情衝擊　漢光36號演習演練生物戰防護

國軍年度重大演訓漢光36號演習今(13)日登場，由於新冠肺炎全球蔓延，漢光演習首日演練生物戰防護，後備軍人教召也將防疫措施做好、做滿。

因應戰時化學、生物戰劑威脅，陸軍8軍團所屬衛勤、化學兵部隊分別執行傷患緊急救護，以及人員、裝備消毒作業，並整合地方民間醫院完成後送治療。過程中，化學兵官兵不畏高溫，穿著全身密閉的B級防護服，背負供氣式的空氣呼吸器，避免吸附汙染物質。

▲漢光36號演習首日，化學兵執行除污作業。（圖／軍聞社提供）