新冠疫情衝擊　漢光36號演習演練生物戰防護

國軍年度重大演訓漢光36號演習今(13)日登場，由於新冠肺炎全球蔓延，漢光演習首日演練生物戰防護，後備軍人教召也將防疫措施做好、做滿。
國軍第4作戰區今日於高雄地區實施「生物疫病暨軍民醫療能量整合」演練，藉由演習整合軍民醫療能量，提升傷患後送能力，確保部隊戰力。此次操演模擬陸軍裝甲564旅聯兵三營偵搜部隊遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急協調義大醫院實施戰劑採樣，並由39化學兵群執行車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全。
因應戰時化學、生物戰劑威脅，陸軍8軍團所屬衛勤、化學兵部隊分別執行傷患緊急救護，以及人員、裝備消毒作業，並整合地方民間醫院完成後送治療。過程中，化學兵官兵不畏高溫，穿著全身密閉的B級防護服，背負供氣式的空氣呼吸器，避免吸附汙染物質。
「同心31號」演習今日實施後備部隊一般士官兵動員教育召集，召員依令準時完成報到手續。依國防部「防疫視同作戰」指導，嚴防肇生防疫缺口，「漢光36號演習」動員編成的後備軍人，上午在台中成功嶺營區依序實施體溫量測、口罩發放及消毒作業，並完成防疫自我評量表與TOCC接觸史詢問，由衛生福利部彰化醫院對召員進行核酸檢測（RT-PCR）採檢作業，以確保召員訓練期間健康。
彰化醫院副院長黃伊文表示，自11日起3天內，共動員院內128人次進行篩檢作業，從行政處理、採檢作業到檢體處理，將醫院採檢能量發揮到最大，除了讓召員能安心接受訓練，此次大規模採檢作業，也能作為疫情指揮中心對國內防疫現況的參考。
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