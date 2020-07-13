蘇貞昌怒批治安惡化　警政署火速開鍘南、高市警察局長

南台灣近日傳出多起槍擊、持刀案件，行政院蘇貞昌今（13）日上午在內政部長徐國勇及警政署長陳家振面前說重話，明指該負責縣市警局長應負起責任；對此，警政署下午證實，將高雄市及台南市警察局長職務調整，並加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店。行政院長蘇貞昌今上午出席警政署警察防疫尖兵表揚活動，在致詞時稱高雄、台南連日發生多起砍傷、開槍等治安事件，引起總統蔡英文關注，她對此感到憂心，因此蘇貞昌在內政部徐國勇及警政署長陳家振面前，要求各縣市警察局局長應勇於負起責任。蘇貞昌說，去年11月已強調不能聚眾鬧事、鬥毆，現在卻發生舞廳門口砍死人事件，也嚴重影響市民觀感，他強調，獎勵從基層，但究責要從縣市的警察局長跟相關負責的主管。警政署隨即在下午表示，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，確已影響民眾治安觀感，高雄市和台南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部職務調整。警政署強調，11日已通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。警政署說，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。同時警政署各警政首長也會主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。