台南警長驚傳遭「拔官」　黃偉哲回應了

▲周幼偉遭撤換，台南事長黃偉哲表示，「蠻不捨的」。（圖／記者陳聖璋攝）

近來高雄舞廳發生殺人命案、台南市發生兩派人馬敬酒糾紛之槍擊案，行政院長蘇貞昌為此震怒，認為地方警局防治治安不力，中央認為高雄市和台南市2位直轄市警察局局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署13日下午證實，已報請內政部職務調整，意即南、高2位警長恐被「拔官」。對此，台南市長黃偉哲表示，對於警察局局長周幼偉的去職，他覺得蠻不捨的，雖然只有短短的一年，但周局長是以警察局為家，辦治安、辦交通的改善，都有成績，治安方面，台南持續維持六都治安滿意度第一，對於警察滿意度也是第一，這是雙料冠軍；而台南市的交通改善的確有長足的進步。黃偉哲強調，周幼偉局長戮力從公，他給予高度肯定，對於突然被撤換，尊重中央警政一條鞭的人事權，不管任何一位局長、任何一位警察，只要辦好治安，我們都肯定，只要沒辦好治安，就隨時要換掉。台南市警察局局長周幼偉說，目前未接獲有關職務異動的通知，他不知消息從何而來，對於一些案子，警方事前均有掌握相關訊息，絕無暗槓一事；台南市警察局則發聲明，台南市警察局會持續為台南治安打拼，局長並未被告知職務異動的消息。警政署指出，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，確已影響民眾治安觀感，高雄市和台南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部，將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉等2名三線三星局長職務調整。警政署表示，已於7月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。警政署強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。台南市警界認為，僅因發生槍擊案，且未吃案，也積極偵辦破案，竟被中央指稱「防治治安不力，影響民眾治安觀感」，欲將台南市警局長周幼偉拔官，這樣的處置無法讓人信服。台南市警界一面倒為周幼偉抱屈不平，警界人士指出，這樣的處置除當事人情何以堪，更會打擊警方士氣，希望警政高層深思。