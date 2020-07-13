吳益政拋高鐵南延小港　陳其邁：需以區域平衡發展考量

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今天國民黨質疑陳菊對於

善款運用涉有弊端，要求監察院彈劾

民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（13）日與高雄數十間小型新創公司座談，交流創業經驗，對於民眾黨高雄市長候選人吳益政拋出高鐵南延小港議題陳其邁表示，這是國家的重大交通建設，不僅是解決六塊厝、屏東人的交通問題，也有區域平衡、區域發展的目的在。陳其邁說，小型新創公司以創意與衝勁帶動台灣經濟發展，政府的目標就是要來幫助年輕人，在圓夢的過程幫助他們把翅膀變硬，飛得更高、更遠，未來朝成立一站式服務（One-Step Service）、簡化行政程序等兩大方向，協助他們圓夢。陳其邁進一步說明，協助的項目還包括法律、市場、技術等孵化器的育成中心，假如有民間大企業或國營事業、或與國際大廠合作，讓年輕人回到高雄不是只在高雄有工作，更能夠創業。市長最重要的責任是把他們帶出海，走向國際。藉由和國營企業、國際大廠合作，在亞洲新灣區打造一個AIoT的新創園區。對於民眾黨徵召的高雄市長候選人吳益政拋出高鐵南延小港議題，陳其邁表示，目前有三條路線，由國發會報到行政院做可行性評估及核定，在高雄生活比較久的市民朋友都知道，鐵路地下化前前後後挖了差不多超過十幾年以上，捷運的開闢又重挖一條，地下密密麻麻的管線，高鐵有技術性、工程可行性和財務可行性考量，必須尊重專業跟專家的意見，對於整個區域平衡發展做最佳的考量。高雄氣爆，對此陳其邁指出，監察院有監察院的程序，善款的運用是以民間為主、政府為輔所組成的善款委員會來做經費運用，歷經幾次司法調查及行政調查，也都沒有任何的弊端，陳菊市長經得起檢驗，相關的議題希望能理性地在立法院討論。