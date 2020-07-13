吳益政拋高鐵南延小港　陳其邁：需以區域平衡發展考量

民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（13）日與高雄數十間小型新創公司座談，交流創業經驗，對於民眾黨高雄市長候選人吳益政拋出高鐵南延小港議題﹔陳其邁表示，這是國家的重大交通建設，不僅是解決六塊厝、屏東人的交通問題，也有區域平衡、區域發展的目的在。
陳其邁說，小型新創公司以創意與衝勁帶動台灣經濟發展，政府的目標就是要來幫助年輕人，在圓夢的過程幫助他們把翅膀變硬，飛得更高、更遠，未來朝成立一站式服務（One-Step Service）、簡化行政程序等兩大方向，協助他們圓夢。
陳其邁進一步說明，協助的項目還包括法律、市場、技術等孵化器的育成中心，假如有民間大企業或國營事業、或與國際大廠合作，讓年輕人回到高雄不是只在高雄有工作，更能夠創業。市長最重要的責任是把他們帶出海，走向國際。藉由和國營企業、國際大廠合作，在亞洲新灣區打造一個AIoT的新創園區。
對於民眾黨徵召的高雄市長候選人吳益政拋出高鐵南延小港議題，陳其邁表示，目前有三條路線，由國發會報到行政院做可行性評估及核定，在高雄生活比較久的市民朋友都知道，鐵路地下化前前後後挖了差不多超過十幾年以上，捷運的開闢又重挖一條，地下密密麻麻的管線，高鐵有技術性、工程可行性和財務可行性考量，必須尊重專業跟專家的意見，對於整個區域平衡發展做最佳的考量。
今天國民黨質疑陳菊對於高雄氣爆善款運用涉有弊端，要求監察院彈劾，對此陳其邁指出，監察院有監察院的程序，善款的運用是以民間為主、政府為輔所組成的善款委員會來做經費運用，歷經幾次司法調查及行政調查，也都沒有任何的弊端，陳菊市長經得起檢驗，相關的議題希望能理性地在立法院討論。