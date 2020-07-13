強力阻擋陳菊！國民黨團立委全部不回家

「全力阻擋」，更透露外縣市的立委都會在台北過夜，靜待黨團下一步指示。

「歡迎」

「黨團的態度就是強力阻擋。」林為洲表示，幾點集合、地點在哪等細節黨團幹部晚上會繼續討論，他評估按照機關首長來院備詢的慣例，都是坐車從青島東路的側門進院，在議場後門下車，這區域是最有可能是抗爭發生的地點。

「我也有點擔心，但應該是不會啦。」

立法院本周審查監察院人事同意權案，國民黨團、民進黨團都嚴陣以待，為了讓人事同意權案照時程通過，民進黨團連日來派立委輪班守議場大門，避免國民黨二度搶佔主席台。國民黨方面從上週開始就連開黨團大會，研商如何阻擋。明(14)日院長被提名人陳菊將來立法院備詢，國民黨團總召林為洲強調自監察院人事提名公布後，國民黨幾個月來都強力質疑，終於要走到深水區，為了陳菊來立法院，國民黨團下午4點臨時召開黨團大會，閉門會議將進一個半小時才結束。林為洲透露，為了明天的抗爭，包含他自己在內，住在外縣市的立委基本上都不會回家，會在台北過夜、靜待黨團下一步指示。而日前陳菊要來拜會立法院，國民黨團聚集在大門口等著她來的時候抗爭，當時陳菊便取消拜會，記者問林為洲，若明日抗爭過於激烈，是否剛好給陳一個不進立法院備詢的藉口？林說