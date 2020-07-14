遭拔官會覺得委屈？周幼偉：問心無愧

台南市警察局13日深夜執行區域型大型擴大臨檢，台南市警察局局長周幼偉親自主持勤前教育，媒體問及，對於遭拔官是否會覺得委屈，周幼偉表示，「心中坦然、問心無愧」。
對於遭拔官一事，周幼偉強調，「尊重上級的決定，心中坦然、問心無愧」；周幼偉指出，大家對警察的支持，他能感受得到，治安的工作沒有停息的時候，威脅到治安的問題，一定全力以赴解決，不負市民朋友對警察的期望，會盡力做得更好。
媒體問及是否會對台南不捨，周幼偉說，「當然不捨」，來到台南，共事的同事、長官、局處首長、議員等，都對他非常關心，「我一直感恩在心，謝謝大家對我一路的支持與照顧」。
近期台南、高雄地區舞廳、當鋪接連發生槍擊及殺人等重大治安事件，嚴重影響社會治安，警政署通令全國警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為；警政署強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。
台南市警察局13日深夜執行區域型大型擴大臨檢，集結優勢警力針對轄內舞廳、酒店等大型治安顧慮場所實施臨檢掃蕩，期能有效抑制犯罪氣焰，維護轄區治安，周幼偉聽取簡報後，要求全體員警絕不要鬆懈，全力做好轄區的交通、治安工作。
這次執行擴大臨檢勤務，台南市警察局特別調派刑警大隊、保安大隊等警力支援，計動員警力54名，周幼偉表示，最近台南市發生幾件槍擊案件，引發社會不安，他就任以來將毒品、槍械、賭場列為治安的重點，這些都是治安的毒瘤，賭場背後就有幫派，今年以來，警察局已經取締了職業賭場38件。
周幼偉指出，警察局是一個團隊，各單位有蒐集到傷害、暴力等情資，一律送刑警大隊彙整，從中來發現流氓幫派違法情事，今年迄今治平專案已取締到案11件比去年多。周幼偉強調，開槍嫌犯帶槍投案，不是這樣就算了，要全力追查背後原因。
周幼偉也再次叮嚀員警執勤要注意行車安全，執勤要打開警示燈、肩燈，避免發生危險，路檢勤務要置重點於取締酒駕、不適格駕照，上記2項違規統計，發現是車禍肇事的主因，請全體員警同仁不要鬆懈，全力做好轄區的交通、治安工作。
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