陳菊入立院質詢藍綠爆推擠　費鴻泰20公分傷口見血

監察院長被提名人、總統府前秘書長陳菊，今天（14日）上午原本預計進入立法院議場，接受立委們進行質詢。而國民黨立委們為了杯葛陳菊備詢，昨天（13日）晚間即守在立法院等候。不過未料國民黨立委人數不足，陳菊從立法院後門進入議場，現場藍綠委們爆發嚴重推擠，國民黨立委費鴻泰在過程中也受傷，當場濺血。
費鴻泰在推擠過程中，疑似遭到尖銳物劃傷，當場濺血。而一旁的員警以及醫護人員，也隨即上前為費鴻泰進行止血，經過簡單包紮後，目前沒有大礙。
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