不要起爭議！陳菊po文呼籲朝野各黨理性討論人事案

我已在立法院的大樓準備接受審查，希望各黨團都能夠回歸議事程序，我們在民主的國會殿堂就事論事，理性討論。

監察院長被提名人陳菊今(14)日赴立法院備詢，但在進議場的過程中，藍綠兩大黨的立委為了對她抗議、護送她進議場，發生嚴重推擠衝突，過程中國民黨立委費鴻泰、民進黨立委鍾佳濱各自有受傷流血。陳菊在進場後拍下在休息室準備質詢的照片，呼籲大家冷靜審查。陳菊張貼的照片是她坐在座位上，帶著眼鏡、端詳著手上的文件，並寫下「