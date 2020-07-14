不要起爭議！陳菊po文呼籲朝野各黨理性討論人事案

監察院長被提名人陳菊今(14)日赴立法院備詢，但在進議場的過程中，藍綠兩大黨的立委為了對她抗議、護送她進議場，發生嚴重推擠衝突，過程中國民黨立委費鴻泰、民進黨立委鍾佳濱各自有受傷流血。陳菊在進場後拍下在休息室準備質詢的照片，呼籲大家冷靜審查。
陳菊張貼的照片是她坐在座位上，帶著眼鏡、端詳著手上的文件，並寫下「我已在立法院的大樓準備接受審查，希望各黨團都能夠回歸議事程序，我們在民主的國會殿堂就事論事，理性討論。」
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
曬太陽有好處也有壞處！造成皮膚癌的3大兇手
8懂車的人絕對不會買這台！德系車與日系車到底哪個好？一次帶你看
《天堂M》職業覺醒! 即刻登入OP全場
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
為何蚊子總是叮上我！ 除了毒辣辣的陽光，蚊蟲叮咬也是皮膚殺手
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
慈悲心腸！粉紅超跑遇三類人必停下賜福
不愧是「晨神」 這些電影讓你一生愛上的零負評女神
擺脫豔星稱號！8位曾拍過三級片 最後卻嫁入豪門的女星
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
狗狗為什麼喜歡躺在主人坐過的地方？
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出