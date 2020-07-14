影／監委年薪7000萬成政治打手！民眾黨呼籲廢監察院

立法院臨時會本週議程將進行監察院人事同意權案審查及投票表決。今（14）日上午監察院長被提名陳菊前往立院接受審查，國民黨與民進黨在議場入口爆發激烈衝突。台灣民眾黨團則是前往總統府遞交建言書，呼籲蔡英文總統啟動修憲，廢除監察院、撤銷監委提名。

民眾黨黨團總召賴香伶表示，提名作業程序沒有讓朝野能接受的名單，被提名人中很多也是遭到調查，所以剛才五位委員去總統府遞交建言書，這樣的名單真的不適合，監委過去很多時候都是擔任政治打手，這點國人都知道，希望總統慎思撤回名單。

賴香伶表示，民眾黨也提出修憲相關版本，國會現在就啟動修憲工程，民進黨不要打假球、國民黨不要迴避修憲，在三權分立的路上讓監察院從此查封，監委年薪7000萬是浪費民指民膏，希望國家以後不要有監察院與考試院這樣的毒瘤機構。

▲台灣民眾黨團呼籲蔡英文總統啟動修憲，廢除監察院、撤銷監委提名。（圖／記者呂炯昌攝,2020.07.14）

民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等人，由立院步行前往總統府遞交建言書。民眾黨指出，在這次臨時會期間，民眾黨已多次宣示廢考監的立場。民眾黨認為，在角色定位上，監察院的定位不明、功能不彰，分割破壞國會調查權，致使監院成為政治打手，使三權分立的民主體制難以到位。在人選部分，民眾黨認為這次受提名人中，諸多人選皆有嚴重之爭議，早已折損監院之尊嚴。如陳菊院長被提名人未來將如何監察總統府私菸案及洩密案？高涌誠及蔡崇義被提名人又如何交代在「曲棍球」案上的司法干預？賴振昌被提名人的違建案、葉宜津、田秋堇、王榮璋等被提名人當初廢除考監之主張又將如何自圓其說？凡此皆凸顯出受提名人的荒謬性和適任性上的不足，並再次驗證監委可能只是政治的打手與酬庸肥缺。民眾黨強調，根據最新民調顯示，過半民眾不相信陳菊可以擔負撤查弊案的責任。因此，籲請蔡英文總統撤回任命，廢除考監。