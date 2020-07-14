江啟臣喊話全民：民進黨先綠化監察院　接著「東廠化」

▲聲援國民黨立院黨團行動的數百名群眾14日在群賢樓外抗爭。(圖/記者陳弘志攝)

▲聲援國民黨立院黨團行動的數百名群眾14日在群賢樓外抗爭。(圖/記者陳弘志攝)

▲聲援國民黨立院黨團行動的數百名群眾14日在群賢樓外抗爭。(圖/記者陳弘志攝)

監察院長被提名人陳菊今天(14)上午前往立法院報告並備詢，會前引發藍綠立委嚴重推擠與抗爭，國民黨立委兼黨主席江啟臣上午到立法院群賢樓外，向場外聲援的數百名群眾喊話，指出民進黨「先把監察院『綠化』，接著就是『東廠化』」；他指出蔡英文總統曾說「謙卑、謙卑、再謙卑」，選完之後就沒有了，接下來就是開始「毀憲」。國民黨立院黨團在議場抗爭時，場外從九點開始聚集數百名民眾在群賢樓外聲援。國民黨革命實踐研究院的年輕人代表和多名國民黨民代、黨職幹部，輪番站上備有擴音器的貨車向群眾喊話，江啟臣與立院黨團書記長蔣萬安和數名立委，在九點五十分左右前往群賢樓外向群眾發表談話。江啟臣表示，國民黨立委今天在立法院阻擋陳菊，是為民主留下紀錄，因為今天不抗議，明天就沒有公益，不能等到明天再後悔。江啟臣隨後念出蔡英文總統提名的監委名單，從陳菊開始，一路念到施錦芳，他請問現場民眾，哪一個是超黨派人士？江啟臣說，即使上任後註銷民進黨籍，他們還是民進黨人，這是「打著民主反民主、打著人權反人權」，名單九成都是綠營人馬，「民進黨是要先把監察院『綠化』，接著就是『東廠化』」。江啟臣譴責民進黨「吃銅、吃鐵、吃國家」，國民黨拒絕這份貪腐名單、拒絕東廠化，要求蔡英文撤回提名。他當場撕毀象徵提名的一張A4紙，指出監察權這麼重要，怎能找「黨派背景濃厚，且擔任高雄市長任內的團隊曾被多次調查、彈劾、糾正，氣爆善款被挪用，至少三億元被買東買西」的人，請問她是要來查案，還是來吃案？我們堅決反對。江啟臣指出，立法院場外圍繞的拒馬無法拒絕民意，請大家用民意推倒拒馬，不能把民意拒絕於立法院之外；他說蔡英文曾強調選贏後要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但民進黨選完後，就沒有了，現在開始「毀憲」。蔣萬安表示，國民黨立委力阻陳菊上備詢台，是要凸顯民進黨吃相難看，被提名的27人中，24人都是長期跟民進黨有深厚淵源的人，九成都是綠油油背景，完全違背監委應該「超越黨派、獨立行使職權」的設計。他說民進黨多數暴力，把少數的在野黨踩在腳下，這是國民黨為什麼要激烈抗爭的原因。蔣萬安說，「我們願意好好討論很多議題，但是民進黨從2016年執政後，完全壓制少數的聲音，我們不能再忍，不能再溫良恭儉讓，要把民眾的聲音發出來，這是不得已的手段。如果進入民進黨設定的議程，他們就會用多數暴力，通過他們的議案，那些議案全都是不公不義，請大家做我們的靠山，大家一起加油」。在立法院群賢樓外聲援的民眾在現場歷經兩個小時後，於上午11點左右轉往監察院外抗議，呼籲監察院拒絕這份名單。