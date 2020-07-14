通過提名將推三任務　陳菊：憲改廢考監後光榮離開

監察院長被提名人陳菊今（14）日上午至立法院報告，遭國民黨立委強力杯葛，朝野爆發激烈肢體衝突。根據陳菊送到立院的書面「口頭說明」，陳菊表示，若她通過提名，將推動3項工作，包括確實監督政府、伸張公平正義；設置並完善「國家人權委員會」相關制度；超出黨派，公正中立捍衛監委職權，不受任何特權、外力干涉。陳菊也強調，最近朝野逐漸形成廢考監的憲改共識，她會在完成憲改工程後，「完成最後的任務，光榮離開」。陳菊說，她若通過提名，會全力推動監察院必須超然、公正、效率行使職權，確實監督政府、伸張公平正義。設置並完善「國家人權委員會」的相關制度，監察院將不再只是消極的舉錯糾正，更要積極保障並促進人權。陳菊指出，監察院長應超出黨派，以公正中立之地位，捍衛監察院為行使彈劾、糾舉、糾正等職權，不受任何特權、外力、利益及個人利害關係的干涉。陳菊說，她已向民進黨申請註銷黨籍，退出所有政黨職務和活動，全心投入人權保障和促進的工作，依法行使監察院長職權。廢除考監是社會長期存在的共識，她也認同這個主張，最近朝野各政黨已經逐漸形成廢考監的憲改共識，相信立院在憲改工程啟動後，實現這個對人民的承諾。同時，她會積極配合憲改工程，承擔起制度轉換、銜接的重責大任。陳菊表示，她期許自己成功扮演最後一任監察院長的角色，在修憲通過之際，確保監察權能順利換軌、國家人權機構能夠延續，而在憲改工程完成後，業務還在、同仁還在、監督還在，「只有一生為人權奮鬥的民主老兵，完成最後的任務，光榮離開。」