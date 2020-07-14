台南、高雄警察局長遭拔官　侯友宜：治安非一人之責

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近期南台灣發生舞廳殺人、槍擊事件，引發行政院長蘇貞昌震怒，警政署已報請內政部撤換台南市警察局長周幼偉、高雄市警察局長李永癸當年曾與周幼偉共事的新北市長侯友宜表示，中央警政人事一條鞭，他尊重警政人事系統，但強調每位警察都很辛苦，面對治安，全民都有責任一起與警察並肩作戰。侯友宜今天上午出席板橋區沙崙國小校慶活動，被問到對於周幼偉的評價，他說周幼偉當年曾和他共事，是一個肯做事、認真努力的首長，希望大家一起加油，每個警察都很辛苦，他能了解、體會，對於治安工作，每個人都要扛起責任，好好跟警察併肩作戰。侯友宜指出，警察有3項任務，包括治安、交通及便民服務，治安最重要的2個區塊分別是預防與偵查，而預防面不是單一警察的責任，關係到社會氛圍還有市政團隊做為警察的後盾，讓犯罪發生率減少到最低，所以市府面臨八大或非法行業，該斷水斷電、強制停業要有所作為，地方首長必須為治安負起責任。他強調，警察最重要的是在事情發生後一定要快速破案，承擔起破案的責任，這是一個態度。是否認為治安做不好警察局長應下台？侯友宜回應，中央警政人事一條鞭，警政人事系統有一套考核制度，身為地方首長予以尊重，但是不要忘了在治安工作的掌控中，中央、地方一定要支持警察，讓警察毫無後顧之憂，為國人守護安全，把交通、市民服務做到位。