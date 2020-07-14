影／漢光聯合防空作戰演練　幻象機、經國號緊急起飛攔截

空軍一聯隊、三聯隊的IDF經國號戰機、二聯隊的幻象2000戰機，在

▲配合漢光36號演習，空軍第二聯隊幻象戰機14日清晨緊急升空。（圖／軍聞社提供）

今(14)日是「漢光36號」演習實兵操演第2天，實施聯合防空操演，幻象2000戰機、IDF經國號戰機緊急升空，攔截入侵敵機。國防部長嚴德發也對國軍守護國家安全的表現，予以肯定與嘉勉。今日清晨拂曉時刻，包括機接獲命令，進行緊急起飛，升空後模擬對敵機攔截任務。而地面防空部隊，則迅速機動，進入戰術位置，完成陣地開設後，嚴密監控空中敵軍，並依令進行接戰演練。嚴德發今日清晨在空軍司令熊厚基上將陪同下，前往空軍作戰指揮部視導「三軍聯合防空作戰」實兵演練，代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵堅守崗位、戮力戰備訓練辛勞，並對官兵嚴密掌握周邊動態，發揮情監偵能量，守護國家安全的表現，予以肯定與嘉勉。嚴德發指出，針對共軍的威脅，以不同機型、不同機種，模擬敵人攻擊型態，「從嚴、從難」應對各項戰場景況，未來才能夠靈活、有效應變複式、新型的敵情挑戰。昨日視導南部駐軍，部隊陣地選擇能夠配合現地，並做好隱蔽、掩蔽工作；據以提醒空軍戰機「保存戰力」的重要性，找到適當、能遮障的位置，是未來思考的重點之一。嚴德發強調，年度「漢光演習」向來是國人關切的重點，國軍除了嚴肅保密安全與操演紀律之外，面對複合式的任務挑戰，依靠的就是「聯合作戰」；因此，未來的指管任務，是一種挑戰，也是必要的磨練，全軍一定要思考如何驗證，達成最有效率的訓練，為國軍戰力的提升、國家安全的維護，做最大的努力。