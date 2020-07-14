影／陳菊人事同意案　陳其邁：有意見應回歸立院審查

▲陳其邁今（14）日參訪KO-IN智高點高雄智慧科技創新園區。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.14）

▲陳其邁體驗使用辦公室智慧貨架。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.14）

監察院長被提名人陳菊人事同意案，國民黨團全力杯葛，朝野立委爆發衝突，陳其邁今（14）日參訪KO-IN智高點高雄智慧科技創新園區受訪時，針對監察院長人事案強調，假如國民黨還有意見，應該要在立法院進行理性地審查。陳其邁表示，花媽過去對台灣人權、對民主的努力有目共睹，尤其高雄過去曾經發生過美麗島事件，有關高雄氣爆的事項，花媽和整個事件都已經經過司法調查跟行政調查的程序，呼籲國民黨黨團回歸到立法院做理性審查，假如國民黨還有意見，應該要在立法院進行理性地審查，不應該用這種打、鬧、砸的方式，一來讓整個監察院人事同意權失焦，二來對於現在即將要成立的國家人權委員會，對於保障人權非常重要的工作，也會受到影響。針對國民黨高雄市長參選人李眉蓁在臉書上酸校園裝冷氣機是總統提出來，蘇院長去做，又把蘇巧慧委員拉進來；陳其邁指出，李議員應該要多了解裝冷氣的政策，並說在他當行政院副院長的時候就開始在協調這件事，包括預算、經費分擔比例、怎樣能夠落實可行，在行政院早就已經規畫一段時間，用前瞻基礎建設的預算，或是國家公務預算編列，一來減輕學校或地方政府的負擔，二來也解決夏天天氣午後炎熱，對學習或是兒童的健康也有不好的影響。「這個政策我負責，我會負起所有的責任，加速在兩年內完成班班有冷氣的政策」，陳其邁強調，冷氣機的政策假如大家支持，那前瞻預算就不要杯葛，就讓前瞻預算在立法院能夠趕快順利審查過關，大家一起把一件對的事情趕快做好，選上市長後，兩年這個政策一定會落實。