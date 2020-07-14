一日連拔兩市警局長　蘇貞昌：我只做好人會是什麼狀況？

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行政院長蘇貞昌昨日出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動致詞時表示，對近來南台灣治安感到憂心，之後高雄市警局長李永癸和台南市警局長周幼偉就被火速拔官蘇貞昌今（14）日表示，如果我什麼都不管，就當沒有什麼事情發生，就只做好人的話，那會是一個什麼狀況？蘇貞昌今天到宜蘭出席「樂觀小帆手－海洋台灣夢啟航典禮」被媒體問到昨天出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動一席話，台南跟高雄的警察局長就被拔官，其中台南市警局長周幼偉就任不到一年就被拔，有點違反慣例，連市長黃偉哲都幫他叫屈，說他在任內治安是很好的。對此，蘇貞昌表示，大家可以從另外一個角度想一想，如果我什麼都不管，就當沒有什麼事情發生，我就只做好人的話，那會是一個什麼狀況？蘇貞昌說，治安是人民最最在意的事，怎麼樣做好，政府都用盡全力。蔡總統非常關心，從就任以來也大力支持警察裝備提升、人力的補充、經費的給予，甚至於警察執勤面臨各種困難的狀況，我們都徵得立法院同意完成修法，警察確實很多地方做得很好，但是獎勵從基層做起，究責就要從局長開始。另外，有媒體問到，有人認為這是陳家欽跟徐國勇之間的內鬥，徐國勇是最後才知道這個拔官的決定對此，蘇貞昌表示，這種過程，這種描述，其實很多都跟事實不符合，而我始終最重視治安，也最支持警察，但我要求也最嚴格。