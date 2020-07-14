一日連拔兩市警局長　蘇貞昌：我只做好人會是什麼狀況？

行政院長蘇貞昌昨日出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動致詞時表示，對近來南台灣治安感到憂心，之後高雄市警局長李永癸和台南市警局長周幼偉就被火速拔官﹔蘇貞昌今（14）日表示，如果我什麼都不管，就當沒有什麼事情發生，就只做好人的話，那會是一個什麼狀況？
蘇貞昌今天到宜蘭出席「樂觀小帆手－海洋台灣夢啟航典禮」被媒體問到昨天出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動一席話，台南跟高雄的警察局長就被拔官，其中台南市警局長周幼偉就任不到一年就被拔，有點違反慣例，連市長黃偉哲都幫他叫屈，說他在任內治安是很好的。
對此，蘇貞昌表示，大家可以從另外一個角度想一想，如果我什麼都不管，就當沒有什麼事情發生，我就只做好人的話，那會是一個什麼狀況？
蘇貞昌說，治安是人民最最在意的事，怎麼樣做好，政府都用盡全力。蔡總統非常關心，從就任以來也大力支持警察裝備提升、人力的補充、經費的給予，甚至於警察執勤面臨各種困難的狀況，我們都徵得立法院同意完成修法，警察確實很多地方做得很好，但是獎勵從基層做起，究責就要從局長開始。
另外，有媒體問到，有人認為這是陳家欽跟徐國勇之間的內鬥，徐國勇是最後才知道這個拔官的決定﹔對此，蘇貞昌表示，這種過程，這種描述，其實很多都跟事實不符合，而我始終最重視治安，也最支持警察，但我要求也最嚴格。