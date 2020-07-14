三倍券地圖明上線　蘇貞昌呼籲大家晚點領

行政院推出的振興三倍券明（15）日即將上路，民眾可以直接到郵局購買三倍券，預計出現排隊人潮，也考驗郵局的負壓能力。由政務委員唐鳳協助規劃的「三倍券即時存量地圖」明天也將上線，讓民眾可以事先查詢，不會白跑一趟。為了避免三倍券上路首日就爆發排隊人潮，上午行政院長蘇貞昌特地在臉書上呼籲，三倍券不必排隊搶頭香，可以晚幾天再領。為了紓解明天郵局的排隊人潮，中華郵政推出網路預約，還實施身分證字號單雙號分流的領券方式，每週一、三、五限單號購買，週二、四限雙號購買，週六單雙號都可以購買。蘇貞昌上午特地在臉書上貼出一張「長輩圖」，呼籲大家晚幾天再去領券。長輩圖上說「別人排隊我不去，晚幾天領最便利」。蘇貞昌也搞笑地用「財哥體」發文表示，「朋友們...早安...平安！生活...靠智慧...振興...靠消費...三倍券...不必...排隊...搶頭香...你可以...輕鬆...上網...綁數位...。」蘇貞昌上午至宜蘭出席「樂觀小帆手-海洋台灣夢啟航典禮」時受訪表示，他呼籲國人同胞，現在一千多萬人已經預訂、預購三倍券，如果你沒有很急著用，就不急著在前面三天來領，要用的時候再領，因為人人都領得到，到年底都有效，所以不急著在前面跟人家擠，難免一定會熱潮，比較排隊擁擠，他也覺得這個三倍券也要抓住機會，來好刺激一下。媒體問蘇貞昌三倍券要怎麼用？蘇說，他是透過便利商店預購，會選超商比較不忙的時候去領。他準備幫他孫女買電玩「動物森友會」相關產品，也準備帶她到華陰街、文化部的漫畫基地，買些漫畫。另外，他也要買一罐隔離霜「賠」給太太，他用掉了半罐，要買一罐賠她。