被民眾黨嗆搏取聲量　邱顯智反擊監院人事「配合打假球」

▲不滿監委提名名單，台灣民眾黨喊「廢考監、撤提名」。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.14）

監委人事案除藍綠兩黨在議場爆發肢體衝突外，也延燒到第三勢力。時代力量立委邱顯智因批評民眾黨「不想質詢」，引發台灣民眾黨不滿回嗆「搏取聲量」，邱顯智下午受訪時強調，民眾黨應讓被監委提名人進行實質審查，不該配合打假球。立院今日對監察院長被提名人陳菊進行審查，國民黨不滿怒批陳菊是政治酬庸，一早便佔領主席台。民眾黨則是從立院步行到總統府，要求蔡英文總統立即啟動修憲，廢除考監兩院、撤除監委提名人，並且拒絕監委被提名人同意投票。時力總召邱顯智上午在臉書發文表示，「國會殿堂是以理服人的地方，如果國民黨、民眾黨不願、不想、不會質詢，不會監督，可以把時間留給時代力量，我有太多的問題要問，一個小時、兩個小時都沒問題。把時間讓出來，讓專業的來，別再打假球了」。不過，此舉引發民眾黨不滿，發聲明指出，時代力量及邱顯智委員在這次的監院人事審查中沒有聲量，僅能透過檢討在野黨的方式博取聲量。本黨蔡壁如委員已經準備好相關質詢內容，善盡立委職責，妥善監督人事案，然而國民黨杯葛議會運作，質詢只能延期，陳菊女士也在表定時間到前就離開立法院，這是對立法院的蔑視與對議事運作不尊重，本黨表示譴責。民眾黨表示，期盼朝野各黨共同合作連署，不要打假球，即刻啟動修憲廢考監。邱顯智今日下午受訪表示，「國民黨、民眾黨浪費機會，難道對現在考監兩院人事同意權，有比較好的發展嗎？」國民黨、民眾黨作為就像放水、配合打假球，週五就進場投票，如果連基本的詢答都沒有，就結束過程，相信不是國人所樂見的，呼籲朝野進行理性審查。