軍武／全球最大軍火商　洛克希德馬丁不怕中國制裁

Lockheed Martin，簡稱洛馬）

在國防工業上，洛馬幾乎美軍大型合約無所不包，包括雷達系統、網路設備、船艦作戰系統、愛國者飛彈、潛射彈道飛彈、C-130運輸機、F-16戰機、F-22隱形戰機、F-35隱形戰機、U-2偵察機、C-5運輸機、UH-60黑鷹直升機等。

F-35隱形戰機。因為台灣是洛馬在亞太地區主要客戶，因此洛馬在台設有辦公室，與台灣許多軍事記者關係良好，去年也在台徵才，盼望能爭取更多訂單。

除了台灣之外，洛馬也積極配合川普政府「印太戰略」拓展印度軍售市場，除了已獲得的C-130運輸機訂單外。為了爭取印度百架中型戰機訂單，洛馬願意配合莫迪政府「印度製造」（Made In India）政策，將F-16戰機生產線搬至印度，印度版本F-16稱為F-21，洛馬宣稱F-21是「最先進的F-16」。因此，儘管洛馬遭到中國大陸制裁，但是中國大陸並非洛馬主要客戶，配合美國政府圍堵中國的「印太戰略」，洛馬將獲益更多，不會懼怕制裁。

▲2017年9月1日，空軍防空暨飛彈指揮部在台南空軍基地舉行成軍典禮，天弓三型飛彈(右)與愛國者三型飛彈部隊接受校閱。（圖／記者呂炯昌攝 ）

由於不滿美國宣佈軍售台灣愛國者防空飛彈延壽案，中國大陸外交部宣佈將對此次美台軍售主要承包商洛克希德馬丁實施制裁，但是這家全球最大國防合約承包恐怕不怕中方制裁，未來會持續賣武器給台灣。洛克希德馬丁（其實原為兩家國防承包商，分別為航太廠商洛克希德、航太與電子設備廠商馬丁·馬瑞塔公司，冷戰結束後，因為全球大規模裁軍，因此美國軍火商也大規模合併，兩家公司因而在1995年合併成為洛克希德馬丁公司。洛馬的主要競爭對手為波音（Boeing）公司，波音擅長大型運輸機、民航機、轟炸機、攻擊直升機等項目，近年更取得美軍T-7A高教機訂單。不過，受到新冠肺炎疫情衝擊航空業，導致波音集團營收大幅滑落；洛馬則受益於F-35戰鬥機的銷售增長，公司營收大增9.2％達到156.5億美元（約4746億新台幣）、淨利潤為17.2億美元（約521億新台幣），雙雙超過預期。國軍也是洛馬的主要客戶，包括F-16V戰機、UH-60M黑鷹直升機、愛國者飛彈、C-130H運輸機、P-3C反潛機，幾乎陸海空三軍都有洛馬的產品。空軍儘管去年宣佈採購66架F-16V戰機，未來仍打算爭取採購