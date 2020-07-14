巷仔內／國民黨得分？陳菊無法備詢戰術正要登場

▲國民黨立委拆掉發言台及備詢台，並且佔領主席台杯葛陳菊備詢。（圖／記者丁上程攝）

▲國民黨與台灣民眾黨，杯葛監察院長被提名人陳菊。（圖／記者葉政勳攝,2020.7.14）

▲監察院長被提名人陳菊一度透過大批警力架進立法院。（圖／國民黨立委鄭正鈐提供,2020.7.14）

▲立院14日進行監委被提名人審查，議場後門爆發藍綠衝突。（圖／記者呂炯昌攝，2020.07.14）

國民黨立院黨團14日為阻止監察院長被提名人陳菊到國會備詢，與綠委爆發衝突，激烈5小時攻防後，陳菊最後沒有機會上台備詢，被迫離開立法院。國民黨表面打了一場勝仗，但最後誰勝誰敗？其實還沒分曉。蔡英文總統對這場衝突表示，在野黨質疑陳菊，可以透過答詢的方式，讓被提名人有回答問題的機會，也可以在國會殿堂上，把質疑呈現出來，人民聽到內容，自然會做出判斷。她說「今天確實很可惜，這個機會被剝奪了，希望能在周五投票前順利進行」。副總統賴清德也發聲，說陳菊有一句話，一直在他心中，「心中有天堂，就不怕被釘在十字架上」，朝野如果對陳菊有不同的意見，可以在院會一一提出並實質審查，陳菊一定可以給出圓滿的答案。立法院民進黨團則譴責國民黨，「民進黨可以教 2020 年的國民黨，什麼叫做審查監察委員」，批評國民黨用暴力衝突的方式破壞公物，以掩飾全黨上上下下「不認真、不用功、不努力問政」的反民主心態。時代力量認為，國民黨的做法其實不妥，形同放水。因為被提名人已經來到現場，這是非常寶貴的機會，如果國民黨浪費這樣的機會，對考監兩院的提名會比較好嗎？如果沒有實質審查，人民無法知道被提名人是否適合擔任監察委員。在台灣民眾黨方面，雖然聲援國民黨，帶著「查封監院」的海報進場，並在議場內高喊「啟動修憲、撤除提名」口號，但民眾黨只表達廢除監察院立場，沒具體表態支持國民黨的肢體衝突。國民黨在這場戰役上，從清晨四點開始動員，到立法院側門攔堵陳菊進場，待議場開門後，隨即進佔備詢台，並當場打翻桌子，成功阻斷陳菊上台備詢的機會，雖然戰術一時成功，但這不是最後的勝利。民進黨在立法院仍是多數席次，只要表決，民進黨絕對展現決心。至於陳菊這次到立法院備詢未果，民進黨當成是國民黨「自我放棄」當面質詢責難的機會，也認定國民黨暴力、反民主的行為。陳菊有沒有上台備詢，其實無礙民進黨未來透過多數席次通過監委人事的定局，除非國民黨能堅守到本會期結束，完整癱瘓議程，但國民黨可能少了一次在國會殿堂上，當場質疑、責難陳菊與其他被提名人「不適任、不中立行事」的機會。或許國民黨已經計算過其中的利弊得失，就讓「各說各話」持續存在，大家各自擁抱自己的群眾，但最後民意是否買單，才是關鍵。後續的輿論戰，若有人能成功說服民眾支持該政黨的立論，才是真正得分，否則一時戰術的成功，還不足以代表終戰的勝利。長期肢體衝突難保沒有副作用，若變成傷人傷己的七傷拳，恐會得不償失。