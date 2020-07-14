林佳龍視察國境轉機服務　相挺交通產業紓困

▲林佳龍前往北跑道視察道面刨鋪工程，他肯定機場公司在疫情影響期間超前佈署各項應變作業，12項工程中有7項已經完成。（圖／桃園機場公司提供）

配合行政院「邊境風險嚴管、國內鬆綁」指示，桃園國際機場近期重新開放國際旅客轉機服務，交通部林佳龍部長今(14)日前往桃園機場視察，慰勉機場第一線工作人員落實防疫細節，在服務旅客同時要確保自身健康，也肯定桃園機場設置第三代自動通關設備，不斷精進服務品質。林佳龍由航政司司長葉協隆及機場公司董事長林國顯、總經理林祥生陪同，先視察疫情期間機場整建工程、桃園機場第三代自動通關設備，再前往D區登機長廊聽取入境及轉機旅客分流及安檢作業，實地走訪轉機旅客候機與購物動線，並關心機場免稅商店及商業夥伴營運困境，林佳龍也親向所有第一線工作人員致意、打氣，希望國際疫情能早日結束，讓安全美麗且充滿吸引力的臺灣再度成為觀光客旅遊熱門首選。林佳龍指出，桃園機場開放旅客過境轉機有極為正面效益，機場不能因為邊境管制而停擺，除了航空公司可因轉機旅客增加提高業績外，桃園機場的免稅商店及餐飲服務業者更有機會創造營收，提振機場商業與經濟，更重要的是可以提供國人及國際旅客更便利的轉機選擇，保持桃園機場在全球航空服務競爭力。另外在業者提案搭機環島旅遊的部分，交通部也會協助加速與跨部會及疫情指揮中心協調。針對紓困3.0方案，林佳龍強調交通部已向行政院提案，規劃於今年7至9月間推動，由於此政策屬於特別預算，需由行政院先行編列再向立法院提出，未來只要完成立法程序後，就可以針對預算科目動支，希望可以回溯從7月開始辦理，讓相關產業及從業人員儘快獲得補助。林佳龍隨後前往北跑道視察道面刨鋪工程期中情況，聽取工程團隊簡報，他肯定機場公司在疫情影響期間超前佈署各項應變作業，12項工程中有7項已經完成，其餘部份，也勉勵機場公司務必如質如期全力達成工程整建任務。