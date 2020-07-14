軍火商售台武器遭制裁　外交部：中國無法掩飾霸權本質

由於不滿美國宣佈軍售台灣愛國者防空飛彈延壽案，中國大陸外交部宣佈將對此次美台軍售主要承包商洛克希德馬丁

實施制裁。外交部今（14）日痛批，

洛克希德馬丁(簡稱洛馬)是美國最大國防承包商，

幾乎美軍大型合約無所不包，包括雷達系統、網路設備、船艦作戰系統、愛國者飛彈、潛射彈道飛彈、C-130運輸機、F-16戰機、F-22隱形戰機、F-35隱形戰機、U-2偵察機、C-5運輸機、UH-60黑鷹直升機等。

國軍也是洛馬的主要客戶，包括F-16V戰機、UH-60M黑鷹直升機、愛國者飛彈、C-130H運輸機、P-3C反潛機，幾乎陸海空三軍都有洛馬的產品。

因為台灣是洛馬在亞太地區主要客戶，因此洛馬在台設有辦公室，去年也在台徵才，盼望能爭取更多訂單。

（Lockheed Martin）中國官方無理批判，無法掩飾其侵略霸權本質。外交部發言人歐江安表示，近來中國不斷以文攻武嚇破壞區域和平與穩定，企圖推翻既有國際規範及秩序，不僅威脅台灣人民所享有的自由民主，也已引起鄰近國家的憂慮。我國對外採購軍備及加強自我防衛能力，是維護台海和平的必要舉動，更是捍衛國家主權、民主體制的正當作為。中國官方無理批判，無法掩飾其侵略霸權本質，更無法改變台灣拒絕「一國兩制」的決心。針對中國外交部對美國政府宣布最新對台軍售案的無理叫囂及蠻橫威嚇，外交部給予嚴正譴責。台灣作為印太地區重要的民主國家，會堅定對抗來自中國的打壓與脅迫，以捍衛民主、自由與人權之普世價值，並持續強化自我防衛能力並與理念相近國家深化交流與合作，以確保印太區域的和平、安定與穩定。