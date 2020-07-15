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盧秀燕開刀治療請假　婉謝探視慰問

記者柳榮俊/台中報導-2020-07-15 11:26:46
▲台中市長盧秀燕因髖關節舊疾開刀治療請假。(圖／資料照片)
台中市長盧秀燕因髖關節舊疾，今(15)日上午開刀治療，手術順利。盧秀燕請假期間，市長職務由副市長黃國榮代理盧秀燕因髖關節長期疼痛，平常均以止痛藥或物理方式缓和，為一勞永逸根本治療，在醫生建議下，決定進行手術。

盧秀燕從今(15)日起請假，上午開刀，手術順利成功，預計請假10天，其職務由黃國榮副市長代理由於目前仍值防疫期間，為遵守防疫相關規定；亦避免造成醫院困擾，盧秀燕婉謝探視慰問，不情之處，還請諒解。

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