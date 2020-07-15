千警護陳菊　國民黨團：警察權干預國會、民主已死

「如果是國安人員，那就是濫權，如果是私人隨扈，有沒有申請、換證，可以隨便進立法院嗎？那才叫黑衣人啦，要查清楚。」

林為洲補充，在他擔任第六屆民進黨立委時，曾向已故的民進黨前輩蔡同榮提議，針對國會言論免責權做規範，以遏止當時國民黨無的放矢、攻擊陳水扁執政，但蔡同榮說

立法院本周處理監察院人事同意權案，昨(14)日，院長被提名人陳菊赴立院備詢，國民黨團原擬定抗議戰術，卻遭大批員警攔阻。今(15)日，黨團開記者會痛批警政高層越權干預國會議事，並要立法院長游錫堃出面說明，讓警察進立法院的決定是誰做的。黨團總召林為洲表示，陳菊已卸任總統府秘書長，現在是一介平民，但昨日除了警察圍成四層人牆外，她身邊卻有兩名黑衣隨扈跟著「國會言論免責權、不能動用警察權，是人類爭取幾百年的成果，將來都會換黨執政，不能因為我們執政8年，就把他毀了。」黨團首席副書記長林奕華還原昨天現場，「昨天排除我們的不是民進黨的立委，是警察，但他們也是奉命，這真的觸犯到民主國家底線，立法院最後一次動用警察權是在1991年，台灣全面直選到今天，從來都沒動過警察權，我們現在是回到老立委時代了！」立委陳玉珍則嗆立法院長游錫堃把國會的格調拉低，「(游錫堃)自我作賤，立院不是警政署轄下單位，昨天保一、保四、保五、保六、國道警察，遠從高雄台南各地調警查 為了對付38國民黨在野委員，請問游院長，國會尊嚴在哪？」立委吳怡玎表示，立法院的警察應是保護每一個立委，但昨日衝突現場上千名警察，被保護的只有陳菊，當她被數名民進黨立委追打時，警察袖手旁觀，還是她助理用身體來保護她。立委洪孟楷點名游錫堃、民進黨團總召柯建銘、警政署，要求這三方說明，昨天是誰在指揮警察，「在立法院動用警權，就是民主已死。」林為洲最後總結，表示每個國會議員都有其民意壓力，國民黨的立委推倒質詢台、肢體杯葛議事，若選民不認同，下次改選自然會被淘汰，若和國民黨立委對抗的是民進黨的立委，也揹著他們的民意來對抗，人數少、輸了也只能服從台灣大多數民意。