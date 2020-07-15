民眾黨杯葛陳菊遭稱「藍白合作」　柯文哲不否認：看議題

總統府前秘書長、監察院長被提名人陳菊，昨天（14日）前往立法院，準備接受朝野立委們的質詢。不過卻遭到國民黨立委積極杯葛，過程中民眾黨立委也加入杯葛行列，甚至將大型的看板直接搬到議場中央，與杯葛的藍委們一同喊起口號，被質疑是否是「藍白合作」象徵。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天（15日）受訪時則未否認藍白合作，坦言「不同議題與不同黨派合作」。昨天陳菊原本將在立法院議場內，以監察院長被提名人身份，接受朝野立委質詢。不過國民黨團認為陳菊成為被提名人，是一種酬庸且爭議的舉動，也因此激烈抗議與杯葛陳菊。而台灣民眾黨則專注在修憲廢除考試院及監察院的議題上，也反對陳菊成為監察院長。因此藍白兩派昨天在議場內，一同杯葛陳菊上台發言，甚至共同呼喊口號，也讓外界認為「藍白合作」似乎儼然定局。不過民眾黨方面昨天中午也隨即在議場外召開記者會，直呼國民黨「打假球」，認為其反陳菊之餘，並未支持修憲廢考監，並呼籲國民黨應當與民眾黨一同連署修憲。民眾黨又在臉書上PO文，反對國民黨用癱瘓議事、破壞公物的方式表達訴求，切割的意味似乎相當濃厚。而對此身為民眾黨主席的柯文哲，針對民眾黨立法院黨團的作法，似乎沒有太大的反對意見。「其實這樣，民眾黨不是小藍也不是小綠，對不同議題會跟不同人合作，所以他有時候跟國民黨合作、有時候跟民進黨、甚至時代力量合作，或者是完全沒有跟人家合作。」柯文哲說，「像這次前瞻二期編列預算，我看全議場只有民眾黨投反對票，所以這問題倒簡單，就是說在不同議題跟不同人合作的現象。」柯文哲也直言，不會因為是跟誰合作就變成誰的側翼，民眾黨還是走自己的路。