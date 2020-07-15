江啟臣談衝立法院擋陳菊「欺負國民黨我們可以忍」

▲監察院長被提名人陳菊14日被大批警力架進立法院。（圖／國民黨立委鄭正鈐提供,2020.7.14）

國民黨主席江啟臣今天(15)主持中常會，談到立法院國民黨團昨天阻擋監察院長被提名人陳菊進入議場備詢，以及反對蔡英文總統的監委提名名單立場，他公開表示「欺負國民黨，我們可以忍，但是為了國家的發展，我們不會忍」。江啟臣說，即便國民黨不斷論述證明陳菊的不適任，但是「裝睡的人，怎麼樣也叫不醒」！國民黨無從選擇，只能起身用行動加以阻擋，就是不願意在體制與議事規則下，為一個明確不適任的名單還有提名人背書。★以下是江啟臣在7月15日中常會的主席致詞全文：各位中常委、黨務主管，媒體朋友，大家午安大家好。昨天凌晨，我們的立法院黨團在天未亮時，就在立法院的門口靜坐。昨天上午，更有上千名民眾頂著烈日，對立法院發出怒吼！我們的訴求很明確，更有強烈的正當性！我們反對監察委員酬庸綠化，我們拒絕監察院東廠化，我們要求退回這個提名！但是被提名人陳菊用心虛的閃躲回應在野黨的質疑！民進黨更是充耳不聞，用嘲諷回應人民的訴求。從放話退黨，到妄言要當最後一任監察院院長，只是更加突顯貪戀權位與欺世盜名的矯情作風！即便國民黨不斷論述證明陳菊的不適任，但是裝睡的人怎麼樣也叫不醒！我們無從選擇，只能起身用行動加以阻擋，就是不願意在體制與議事規則下為一個明確不適任的名單還有提名人背書。蔡總統的監察委員提名人名單更是從違建慣犯、威逼檢察官的現任監委到政黨色彩鮮明的民代，幾乎無一適任！前大法官許玉秀更是直接質疑提名名單與遴選小組名單出入過大，有黑箱作業之虞。更加顯示，這次的監委提名目的就是綠化監察院、東廠化監察權！國民黨會繼續堅決反對陳菊還有不適任的監委提名人選，也會再次呼籲民進黨立委，用投下不同意票，作為民進黨實現廢除監察院的開始。我們也留意到，蔡英文政府的弊案連連。總統府祕書長蘇嘉全的外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查涉及多項弊案，在本黨揭發後畏罪請辭。媒體也揭發軍備局少將處長張大偉被砂石業者緊咬期約收賄3千萬元。與蔡英文友好的公關公司「幫推」、「投石」4年來拿到政府標案8千多萬元。連串的爭議弊案，都凸顯出監察權應該有實質作為，民進黨將監察權納為己用，更是別有意圖！我們更要提醒蔡英文總統，您與您的團隊，不但已經忘記初心，更是踏著陳水扁貪腐的節奏與步伐前進。今天上午，更有另一群辛苦的民眾，一樣頂著烈日或雨淋在郵局前排隊購買三倍券！現在的混亂跟煎熬，不幸驗證了國民黨當時的提醒！民進黨把在野的苦口婆心當成耳邊風，毫不理會，現在的混亂及後果就是要人民買單。振興的工作，不分朝野，民進黨的做法卻完全抵制國民黨良善的建議，永遠是政治優先於民生算計，令人遺憾。面對國際疫情仍未退卻，我們更擔心執政黨並未做好國際疫情對於國內經濟衝擊的布局與準備！行政院上周通過籌編約2千億元的「紓困3.0」特別預算。未來追加預算如果通過，蔡政府的特別預算將高達1.4兆元。當然，只要是對於紓困振興有正面助益的預算，國民黨都願意支持，但是不斷追加預算，只是凸顯出民進黨對於紓困振興的過度樂觀，以及缺乏相關規畫！如擠牙膏式的預算編列，更可能降低施行的成效。在國外疫情仍在高峰的狀況下，以出口為導向的國內產業，衝擊恐怕更加嚴重，民進黨政府沒有長遠思考，只有急救章辦法，如何因應後疫情時期深遠的影響。國民黨不怕民進黨的嘲諷、謾罵，因為我們正在積極實踐對的道路！我們可以論述，可以衝撞，可以纏鬥，但是我們仍要提醒執政黨，國家是大家的，欺負國民黨我們可以忍，但是為了國家的發展，我們不會忍！謝謝大家，謝謝。