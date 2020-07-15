前攝影官自爆低薪遭霸凌　柯文哲：他是志工、要查就去查

台北市長柯文哲的前攝影官潘俊霖，透過個人臉書爆料自己遭到民眾黨內部人士霸凌，除了原本談好的薪水不相符外，甚至直言自己遭到各種網軍攻擊。對此台北市長柯文哲今天（15日）上午受訪時，直言「他以前很認真工作啦，以前也是我們志工，但是好像志工也沒有限定工作時間，所以我也不曉得，要查就去查」。潘俊霖近日在臉書上爆料，過去因為柯文哲沒有黨、基金會等附屬單位，所以只能將他掛在市府相關單位下，「可是各種假日行程或夜晚行程，我不敢報加班，因為公務行程與私人行程很難分開，議員馬上又會索資，所以週末及夜間的出勤，完全是當志工。」潘俊霖說，「直到選後身體出狀況，才向柯文哲表示希望到黨部上班。」不過沒想到民眾黨方面一開始告知他薪水有四萬五千元，最後卻告訴他只剩下三萬多塊的薪水，潘俊霖則認為自己遭到羞辱。民進黨台北市議員許淑華今天接受媒體聯訪時，表示攝影官平時工作相當辛苦，薪水至少都要新台幣5萬元以上，怎會用3萬多元打發一個人，這是變相羞辱，所以自己直接舉發這件事情，希望台北市勞動局一週內要提出調查報告，針對有無剝削勞工或是不公平待遇，包括加班費、應休假未休等情形，是否應有所作為。勞動局表示，已主動聯繫與告知當事人，若有勞動權益受損等，可向勞動局提出申訴，勞動局也會進行勞檢，確保勞動權益。不過身為前長官又是市長的柯文哲，似乎看得相當淡。「他以前很認真工作啦，以前也是我們志工。」柯文哲說，「但是好像志工也沒有限定工作時間，所以我也不曉得，要查就去查。」而面對許淑華嗆是慣老闆，柯文值僅無奈表示「我佛慈悲、阿彌陀佛」。