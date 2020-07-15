台灣解嚴33週年　促轉會：台灣民主是靠無數前輩拚搏換來

1987年7月15日台灣解除戒嚴，至今已過33個年頭，行政院促進轉型正義委員今（15）日於臉書上發文表示，這個月香港實施國安法，彷若在這璀燦光華的明珠罩上黑幕。台灣人懂，因為我們也曾經歷一段說話沒有自由，思想會被檢查，抗議可能會被消失的年代。1949年5月20日台灣全境實施戒嚴，促轉會說，當時在戒嚴令下，台灣人民的基本權利被剝奪，政府機關能拆閱郵信、電報，甚至限制人民遷徙居住、集會結社，乃至言論出版的自由。只要被認定可疑，即可能遭到情治機關逮捕、審訊，甚至被定罪；這段時期，政府一方面透過鎮壓警示人民，另一方面又藉著綿密的監控網絡約束社會。促轉會表示，即使如此，自1950年代起，民間仍迭有反抗星火，透過各種努力，試圖衝破禁錮自由的牢籠。這些努力最終匯聚成改變的力量。隨著社會日漸開放、國際間也開始關注台灣人權狀況，即使到了1979年美麗島事件發生後，政府欲藉由軍法大審來展現強硬態度，但人民對於民主自由的渴望，「星火終將燎原」，早已不可擋；直到1987年7月15日，台灣本島「解嚴」，黨禁與報禁也隨之開放。長達幾38年56天的禁錮，陸續被解除。促轉會說明，今天，正是解嚴滿33週年的日子，此刻的我們，活在陽光燦爛的自由國家，在這塊土地上自由的說話、批判社會上的不公不義、參與自己熱衷的活動，並對政治社會議題發出聲音，一切彷彿像呼吸般那樣的自然，而這正是前輩的犧牲，無數血淚、生命拚搏累積，換得的成果。