影／警察擋國民黨立委　林為洲：游錫堃承諾會檢討

昨(14)日國民黨團針對監察院長被提名人陳菊發動抗議，未料遭到大批從各地借調來的員警阻撓。今(15)日一早國民黨團針對此事開記者會痛批，下午更拜會立法院長游錫堃，釐清事情的來龍去脈。會後黨團總召林為洲表示，游錫堃承諾會去內部檢討，至於立委跟助理間的衝突如何處理，林為洲僅說會尊重院長。林為洲轉述時提到，雙方針對昨天警察介入程度、指揮調度等問題進行溝通，游錫堃表示這次勤務他指示要照往例、成立一個指揮平台，並以台北市警察局長、保六總隊長，及立院總務處長三方平台統一調度、指揮這次的勤務。林為洲表示，他們也提供立院警衛條例相關規定，要求只要進到立院的員警，都要由立法院來指揮、監督、調度，交由國會指揮調度才會認識每個委員，否則容易把委員誤認為助理、媒體或外來人士來推擠，更是尊重國會自主權。媒體詢問，會中游錫堃是否認為警察昨天執勤過當？林為洲表示，游錫堃有提到將來希望可以改善，並指示要照往例，由立法院來指揮，且過去官員進入議場也沒有用人牆保護，「他們會去內部檢討，他有跟我們承諾。」針對民進黨團指控國民黨助理介入立委議事攻防，游錫堃昨表示「將由立法院駐警蒐證移請警察機關偵辦，該怎麼辦，就怎麼辦」，對此，林為洲表示，國民黨團會尊重院長，他說他會再去了解是否有照指示去做。