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直播／漢光36號演習　三軍聯合反登陸作戰實彈操演登場

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-16 10:00:00
▲漢光36號演習「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」登場。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）
國軍「漢光36號」演習今（16）日於台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，全程依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，採實兵、局部實彈及異地同時方式，驗收部隊平常訓練成效與整體防衛作戰能力。最新現場情況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您了解。

 

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