影／超震撼！漢光聯合反登陸作戰　聯兵營首登場驗證戰力

▲漢光36號演習聯合反登陸作戰，雷霆2000火箭發射殲滅登陸船團。（圖／記者呂炯昌攝,2020.07.16）

▲漢光36號演習聯合反登陸作戰，F-16V戰機攻擊之後發射熱焰彈迅速脫離。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.16）

▲漢光36號演習聯合反登陸作戰，阿帕契攻擊直升機編隊攻擊登陸部隊。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.16）

▲漢光36號演習聯合反登陸作戰，M109A2自走砲車連番開火攻擊登陸部隊。（圖／記者呂炯昌攝.2020.07.16）

漢光36號演習今（16）日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，全程依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，採實兵、局部實彈，以及異地同時方式，於台中港、空軍清泉崗基地及甲南海灘實施。本次演習參演官兵共計8,000餘人、1,100餘件武器裝備，蔡英文總統也親臨視導、訓勉部隊。去年成立的陸軍聯合兵種營也在漢光36號演習中首度亮相，除展示聯合兵種營指管監偵、兵火力運用及獨立作戰能力外，CM34 30公釐鏈砲雲豹8輪甲車、構改F-16V戰機、AH-64E阿帕契攻擊直升機等新編武器戰鬥效能，也是本次演習驗證重點之一。本次漢光演習也結合「同心31號」演習，擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演。操演內容區分台中港聯合反特攻、清泉崗機場聯合反空降及甲南海灘三軍聯合反登陸實彈操演等三大部分。其中，聯合反登陸實彈操演之驗證重點在於聯合兵種營指管監偵、兵力運用與打擊等項，期盼藉此提升三軍聯合打擊效能。第五作戰區表示，本次漢光演習參演官兵共計8,000餘人，動用陸軍各式地面、空中武器及空軍主力戰機等48項1,100餘件裝備，各參演部隊均以參與本次任務為榮，展現純熟的默契與堅實戰力，向國人展現保衛國家的決心。