2019總統府光雕躍上國際　文化總會奪首座紅點設計大獎

文化總會在2019年舉辦的總統府國慶光雕表演，榮獲「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）」，在「空間傳達」的項目中，得到「品牌與傳播設計」獎。這是文總自1967年成立以來，首度得到紅點設計獎的肯定，也再次讓世界看見台灣。文總去年邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監，操刀設計雙十國慶光雕，主題為「世界同行．台灣耀飛」，最近獲得紅點設計獎的肯定。文化總會副秘書長李厚慶表示，設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen一共邀請24位專家，分別查看和評估了在線評審團提交的6992份參賽作品，最後由來自台灣的文化總會所報名的「Taiwan Forward: Presidential Office Building Projection Mapping Show」脫穎而出，獲頒「2020品牌與傳播設計獎」，證明文總再度用軟實力讓世界看見台灣。李厚慶也透露，設計協會通知文總獲獎後大約7月30日可以拿到標章，8月3日官方會公佈得獎新聞稿，至於頒獎典禮以及實體集線上展覽則是在10月23日。「感謝團隊夥伴無比的愛與努力」，陳怡潔得知獲獎後，立刻在臉書發文表示，當初接下這個任務時，兢兢業業地把最強的爆發力展現在全國民眾眼前，原以為當時凱道上的相機海已是最大的鼓勵，沒想到還能透過Red Dot和更多海外朋友分享這份自由與創意，「真是太感動了！」陳怡潔說，要把凱道變成光雕環境劇場需要很縝密的規劃，她也特別感謝文總與慶籌會開創了這個舞台，對於大家的夢想給予最大的信任與支持。李厚慶表示，去年的光雕秀，不僅是慶祝台灣國慶，剛好也是總統府建築落成一百年的特殊日子，文總藉由總統府這座建築，以百年時光機展演為主題設計的光雕秀，能夠在國際知名的德國紅點設計獎中獲獎，讓台灣的總統府首度在國際獎項中被看見、被討論，著實別具意義。