影／「高雄mojito」MV爭議　李眉蓁氣炸：1450憑什麼！

▲李眉蓁一早拜票就收到象徵「包中」的包子跟粽子。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.16）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁，今（16）日上午到大寮區會社里公有市場拜票，接受媒體聯訪時問到關於「高雄mojito」MV版權及下架爭議，讓李眉蓁氣到眼眶泛紅痛罵：「杰威爾公司都沒有告我侵權，你們1450憑什麼說我們怎麼樣？」陳其邁競總發言人林智鴻議員昨（15）日晚間表示，李眉蓁競選影片「高雄mojito」，涉嫌未經原作者授權情況下，私自改編並公開發送，這是在羞辱高雄人，李眉蓁應向高雄市民道歉，掃街時甚至還當著江啟臣、朱立倫兩位前後任黨主席的面，對市民宣傳「選人不選黨」，簡直是當面羞辱自家黨主席。李眉蓁表示針對「高雄mojito」影片的事情，原先目的是想要宣傳高雄，所以MV的背景都是在高雄拍的，因為這首歌的節奏輕快，讓人聽起來很舒服，所以我們一開始就跟杰威爾公司接洽拍MV的部份，他們的聲明稿講得很清楚，從TikTok平台播出就沒有版權問題，造成這麼大的風波，真的對大家非常抱歉，也對音樂創作作者很抱歉，讓他們捲入政治紛擾，也感謝杰威爾公司在聲明稿上有說出當初的事實。李眉蓁也暴氣反擊：「我們現在的團隊都是年輕人，都是很正向的工讀生，在政治的打壓上，我李眉蓁被打壓，我ok，但我的工作人員遭受這樣的抹黑，1450躲到背後打壓我的工讀生、打壓我們的團隊，不知道躲在背後的1450你們到底算什麼？你們躲在背後帶風向到底是要對我們社會造成多大影響？」面對媒體詢問國民黨立委陳雪生疑似性騷擾的言行，李眉蓁反問民進黨立委：「你們有對吳怡玎委員道歉嗎？」而針對陳其邁發言人林智鴻說李眉蓁團隊拜票時曾提到「選人不選黨」？這是當面羞辱自家黨主席，李眉蓁則強力駁斥：「請你們拿出證據來，我什麼時候有講？」