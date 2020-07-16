反駁「蘇家天下」　蘇巧純：蘇貞昌任期中不投政府標案

國民黨台北市議員羅智強指控，行政院長蘇貞昌動用影響力，讓三女兒蘇巧純所屬的二三設計公司得到政府標案，形成「蘇家天下」。對此，二三設計公司今（16）日上午發出由蘇巧純署名的聲明表示，今後在蘇貞昌擔任行政院院長的任期中，都將不會再投標任何層級政府的標案。聲明指出，二三設計於2010年成立，志在以「互動科技實踐社會創新設計」，擅長透過實體互動、各式感應偵測、導覽KIOSK、行銷體驗活動、網頁、手機遊戲、主題互動園遊會、博物館策展等多元數位手法，創造能與觀眾共感的沉浸式體驗。聲明表示，10年來的努力耕耘，讓二三設計逐漸在業界打開知名度。不論是商業型專案，例如：7-11「愛的鼓勵」拍手牆、安永心食館AR互動、伊甸基金會體驗展、勤美誠品綠圈圈主題互動裝置、齊柏林特展等，或是公部門標案，例如：台北燈節世大運互動區、嘉義燈會、屏東燈會、人權博物館、科工館等，二三設計一秉初衷，不分主責或協同，都盡力將最新的互動科技融入策展體驗，讓資訊傳遞更有創意。聲明說，二三設計參與製作的作品不僅在國內坊間、業界有一定的評價，也受到國際肯定。例如：團隊參與製作的「愛的鼓勵」拍手牆就曾獲得許多國際獎項；上週（2020年7月），二三設計更榮獲有博物館界奧斯卡獎之稱的AAM謬思獎 (Media & Technology Muse Award)，在「現場數位體驗」項目獲得佳作，與全球26個獲獎單位分享榮耀。聲明強調，遺憾的是，因為本公司負責人的家庭背景，二三設計屢屢成為政黨攻防中被攻擊抹黑的對象。即便是依照政府公告，公開透明參與投標、合法得標的專案，也被扭曲成私相授受，這種惡意攻訐尤其在2019年蘇貞昌重新擔任公職後，更為頻繁。這不但對二三設計全體同仁多年的努力非常不公平，甚至對評審投標案件的專業審查老師們非常不敬。