KTV電梯檢查涉收賄不實　北市建管官員一聲押一交保

台北市建管處使用科負責全市商用大樓的人員、車輛昇降設備抽檢業務的曾姓、周姓助理工程員涉嫌收受委外代驗業者賄賂，台北地檢署昨約談曾男等30餘人到案，訊後曾男聲押禁見，周男等11名官員凌晨以10萬元到50萬元不等交保。台北市錢櫃林森店今年4月間發生火警，北市府加強全市營業場所安檢，曾男於5月間發現某KTV的5部菜梯（貨梯）沒有取得使用許可證，輾轉向業者浮報申請竣工檢查費用，每部菜梯溢價新台幣2000元，共收取1萬元，事後菜梯獲核發許可證。檢方進一步追查發現，早在2017年間，曾男曾發現北市某家賣場的升降設備檢查照片有異，暗示電梯公司與受託檢查的民間協會「要處理一下」，藉此收受電梯公司與協會的8萬元賄款。此外，檢方還發現，曾男、周男對外宣稱檢查量太大，必須聘請私人助理，曾男向3家廠商按月收取4萬5000元，周男則向2家廠商按月收取9000元。曾、周向廠商取款後，部分款項交給劉姓私人助理，其餘朋分花用。台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，經漏夜偵訊，檢察官今天上午聲押曾男，諭令周男10萬元交保、劉姓助理30萬元交保，限制住居；其餘9名被告分別以10萬元至50萬元不等金額交保，並限制住居。