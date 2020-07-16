明表決監院人事權案　民進黨團：能不肢體接觸就清場最好

「監委提名人都在休息室準備備詢，但沒辦法進場，如果能夠不肢體接觸就清場會更好。」

國民黨團14日為了向陳菊抗議，黨團立委們當日凌晨便就位，但不敵民進黨人數優勢及各地調來支援的千名警力，除了發生推擠衝突，藍綠互指打人外，也有女立委跳出來控訴遭到對手陣營性騷擾。

▲離投票時間越來越近，國民黨立委也取消排班，決定鎮守到最後一刻。 (圖/記者吳承翰攝)

為杯葛民進黨以人數優勢強行通過監察院人事同意權案，國民黨團從周二(14)日開始便占領議場，至今已邁入第三天。按照議程，明日將進行最後的投票表決，傳出民進黨將在今(16)日夜間或明(17)日凌晨清場，民進黨團幹事長鄭運鵬呼籲議場進入僵持戰後，國民黨以輪班的方式，讓立委們分別守議場，在昨日下午三點，黨團總召林為洲換班下哨後，帶著立委廖國棟、林思銘、謝衣鳳去和立法院長游錫堃就「警察權」一事閉門討論了快一小時。游錫堃今日受訪時表示，所有的事情都是照往例處理，向來是「蘇規游隨」，秘書長林志嘉也認為並沒有不適當的地方。至於明日是否能順利開會表決，游錫堃說「大家要平和、動口不動手。」原先國民黨團除了佔領議場外，還會調配人力到黨團辦公室開記者會，今日上午預定也有兩場記者會，分別針對「助理介入立委間的衝突」、「性騷擾非議事抗爭的抹黑手段」兩主題開記者會，由於憂心坐鎮議場的人變少會給民進黨團逮住機會清場，兩場記者會都臨時取消。而國民黨佔領議場，導致這幾天安排備詢的監委通通無法上台，民進黨方面也不急著有動作，靜待時間來到表決日。傳出最快今晚清場，預料將再上演肢體衝突，民進黨團幹事長鄭運鵬說「如果不要用到肢體接觸清場會更好，監委被提名人都到了，都在休息室，他們都準備好了，沒辦法進去，不是清場，是希望能夠共創雙贏。」